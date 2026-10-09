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Арда Гюлер беше избран за най-добър играч на Реал Мадрид за септември

Арда Гюлер беше избран за най-добър играч на Реал Мадрид за септември

9 Октомври, 2026 10:18 478 1

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Отличието е признание за силните му изяви и все по-важната му роля в състава на испанския гранд

Арда Гюлер беше избран за най-добър играч на Реал Мадрид за септември - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арда Гюлер получи наградата „Играч на петте звезди“ (Five Star Player) на Mahou, след като беше определен за най-добрия футболист на Реал Мадрид за месец септември. Отличието е признание за силните му изяви и все по-важната му роля в състава на испанския гранд.

Полузащитникът взе участие и в четирите мача на „кралския клуб“ в Ла Лига през изминалия месец, като представянето му му донесе престижната награда.

Гюлер получи отличието в Реал Мадрид и не скри удовлетворението си от признанието.

„Чувствам се много важен, щастлив и горд от тази награда. Бих искал да благодаря на всички“, заяви турският национал.

Той изрази и амбициите си за настоящия сезон, като подчерта желанието си да помогне на отбора да спечели трофеи.

„Надявам се, че можем да спечелим титли тази година и че ще имам принос за това. Работим усилено, за да спечелим всички предстоящи мачове“, добави Гюлер.

Наградата е поредното признание за развитието на младия полузащитник, който се стреми да затвърди позициите си в Реал Мадрид и да помогне на тима в битката за трофеи през сезона.


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  • 1 Обаче няма как да го определят

    0 0 Отговор
    за най-красив, щото като всички труци мяза на куче в главата

    11:06 09.10.2026

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