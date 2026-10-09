Арда Гюлер беше избран за най-добър играч на Реал Мадрид за септември

Арда Гюлер получи наградата „Играч на петте звезди“ (Five Star Player) на Mahou, след като беше определен за най-добрия футболист на Реал Мадрид за месец септември. Отличието е признание за силните му изяви и все по-важната му роля в състава на испанския гранд.

Полузащитникът взе участие и в четирите мача на „кралския клуб“ в Ла Лига през изминалия месец, като представянето му му донесе престижната награда.

Гюлер получи отличието в Реал Мадрид и не скри удовлетворението си от признанието.

„Чувствам се много важен, щастлив и горд от тази награда. Бих искал да благодаря на всички“, заяви турският национал.

Той изрази и амбициите си за настоящия сезон, като подчерта желанието си да помогне на отбора да спечели трофеи.

„Надявам се, че можем да спечелим титли тази година и че ще имам принос за това. Работим усилено, за да спечелим всички предстоящи мачове“, добави Гюлер.

Наградата е поредното признание за развитието на младия полузащитник, който се стреми да затвърди позициите си в Реал Мадрид и да помогне на тима в битката за трофеи през сезона.