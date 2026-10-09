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Ангел Русев може да се състезава под чужд флаг заради кризата в българските щанги

Ангел Русев може да се състезава под чужд флаг заради кризата в българските щанги

9 Октомври, 2026 11:23 465 0

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  • вдигане на тежести-
  • българска федерация по вдигане на тежести-
  • финансова криза-
  • български спорт

Ситуацията е поредният тревожен сигнал за проблемите във вдигането на тежести у нас

Ангел Русев може да се състезава под чужд флаг заради кризата в българските щанги - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Шесткратният европейски шампион по вдигане на тежести Ангел Русев призна, че може да се наложи да продължи кариерата си под чужд флаг, ако кризата в българския спорт не бъде преодоляна. Тежкото му признание идва на фона на сериозните финансови проблеми във федерацията, която на 6 октомври подаде молба за обявяване в несъстоятелност.

Във видео интервю пред Ruse.News Русев разказа за трудностите, с които се сблъскват българските щангисти, въпреки успехите си на международната сцена. Той не изключи възможността да приеме предложение от друга държава, ако не настъпи промяна в ситуацията. Целта му остава да продължи развитието си и да се бори за олимпийски медал.

Зад успехите на състезателя се крият сериозни финансови затруднения. По думите му забавените с месеци възнаграждения и липсата на средства за тренировъчни лагери го принуждават да търси допълнителни доходи извън спорта. Русев участва в клубни състезания в Германия, а в България му се е налагало да работи като доставчик на храна и шофьор на работници, за да издържа семейството си.

През годините шампионът неведнъж е заявявал желанието си да остане в България и да продължи да се състезава за родината си. Задълбочаващата се финансова криза във федерацията обаче поставя под въпрос бъдещето му в националния спорт.


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