Ангел Русев може да се състезава под чужд флаг заради кризата в българските щанги

Шесткратният европейски шампион по вдигане на тежести Ангел Русев призна, че може да се наложи да продължи кариерата си под чужд флаг, ако кризата в българския спорт не бъде преодоляна. Тежкото му признание идва на фона на сериозните финансови проблеми във федерацията, която на 6 октомври подаде молба за обявяване в несъстоятелност.

Във видео интервю пред Ruse.News Русев разказа за трудностите, с които се сблъскват българските щангисти, въпреки успехите си на международната сцена. Той не изключи възможността да приеме предложение от друга държава, ако не настъпи промяна в ситуацията. Целта му остава да продължи развитието си и да се бори за олимпийски медал.

Зад успехите на състезателя се крият сериозни финансови затруднения. По думите му забавените с месеци възнаграждения и липсата на средства за тренировъчни лагери го принуждават да търси допълнителни доходи извън спорта. Русев участва в клубни състезания в Германия, а в България му се е налагало да работи като доставчик на храна и шофьор на работници, за да издържа семейството си.

През годините шампионът неведнъж е заявявал желанието си да остане в България и да продължи да се състезава за родината си. Задълбочаващата се финансова криза във федерацията обаче поставя под въпрос бъдещето му в националния спорт.