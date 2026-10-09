Прокуратурата иска 12 години затвор за медицинския екип на Марадона

Аржентинската прокуратура ще настоява за присъди от по 12 години затвор за медицинските специалисти, които са се грижили за Диего Марадона през последните месеци от живота му. Футболната легенда почина на 25 ноември 2020 г., малко след като навърши 60 години.

Най-тежко обвинение може да бъде повдигнато срещу личния лекар на Марадона – Леополдо Луке, който е заплашен и от съдебно преследване за предумишлено убийство.

Според прокуратурата Луке носи основна отговорност за влошаването на състоянието на бившия футболист. Обвинението твърди, че след тежка операция Марадона е трябвало да продължи възстановяването си в болнично заведение, но вместо това е останал в дома си под наблюдението на екип, в който само един от членовете е бил медицински специалист.

Сред хората, ангажирани с грижите за аржентинеца, са били главен лекар, психотерапевт, физиотерапевт и няколко медицински сестри. Те е трябвало да бъдат на разположение денонощно, да следят приема на медикаменти и да се грижат за ежедневните му нужди.

Обвинението посочва, че в последните дни Марадона изпаднал във все по-тежко състояние, отказвал да се храни и да приема течности, но въпреки очевидните признаци на влошаване никой от екипа не потърсил своевременно спешна помощ. Според представената версия Луке пристигнал около час след като бил уведомен, че пациентът е в критично състояние заради сърдечна недостатъчност и остър белодробен оток.

По време на последното съдебно изслушване свидетели отново заявили, че хората, натоварени с грижите за Марадона, са подценили симптомите му.

„Смъртта на Диего Армандо Марадона не е дошла отникъде и не е била внезапен инцидент. Разполагаме с всички доказателства, че той е можело и е трябвало да бъде спасен и че фаталният изход е бил предотвратим“, заяви прокурорът Косме Ирибарен в заключителната си пледоария.

В съдебната зала били показани и снимки на Марадона от минутите след смъртта му. Трите му дъщери присъствали на заседанието и реагирали емоционално на визуалните доказателства.

Медицинският екип е изправен пред обвинения, свързани с допускане на критично влошаване на състоянието на пациент и престъпна небрежност при полагането на здравни грижи. За Луке остава възможността да бъде съден и за предумишлено убийство – обвинение, което може да доведе до доживотен затвор.

Случаят предизвиква силен обществен отзвук в Аржентина. Заради опасения за личната му безопасност на личния лекар е осигурена полицейска охрана.