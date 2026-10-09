Евертън е обявен за продажба по-малко от две години след смяната на собствеността

Евертън може отново да смени собственика си, след като настоящите притежатели на английския клуб са обявили готовност да продадат отбора. Новината беше съобщена в петък от изданието The Athletic, по-малко от две години след придобиването на мърсисайдци.

Групата, ръководена от американския милиардер Дан Фридкин, е отворена към възможността за сделка, след като вече са били направени опити за привличане на външни инвестиции.

От Фридкин Груп са готови да продължат да управляват „карамелите“, докато не бъде намерен подходящ купувач. В същото време собствениците смятат, че клубът има потенциал да направи следваща крачка в развитието си.

Фридкин Груп финализира придобиването на Евертън през декември 2024 г., с което приключи управлението на Фархад Мошири. Неговият период начело на клуба беше белязан от сериозни трудности и предизвикателства.

Освен Евертън американската група притежава италианския Рома и френския Кан. Евентуална продажба на клуба от Ливърпул би могла да доведе до нова промяна в собствеността на английския футболен тим.