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Венци Стефанов посочи най-големия роден талант и заяви: Селекционерът на България трябва да е от Балканите

Венци Стефанов посочи най-големия роден талант и заяви: Селекционерът на България трябва да е от Балканите

9 Октомври, 2026 16:00 1 233 7

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  • треньор-
  • кристиян балов

В Сърбия и Хърватия има много добри треньори

Венци Стефанов посочи най-големия роден талант и заяви: Селекционерът на България трябва да е от Балканите - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов, който е бивш член на Изпълкома на БФC, коментира актуалните новини около националния отбор на България. Той е на мнение, че следващият селекционер трябва да бъде чужденец, но по възможност да е от Балканския полуостров

"Аз лично съм на мнение, че националният селекционер трябва да бъде чужденец, по-конкретно балканец. Защото те знаят нашия манталитет. В Сърбия и Хърватия има много добри треньори", коментира пред Gong.bg Стефанов.

На въпрос дали има възможност един от хората, с които Георги Иванов преговаря, да е Александър Янкович, който е бил помощник на Славолюб Муслин в Левски, той заяви: "Нямам представа с кой преговаря президента".

За финал Венцеслав Стефанов засипа с похвали автора на първия гол за България при успеха над Люксембург Кристиян Балов. Както е известно, той е юноша на Славия, но бе продаден през лятото на 3 млн. евро на сръбския гранд Цървена звезда.

"Когато играят момчета, които знаят да играят футбол, нещата се получават. За мен Кристиян има голямо бъдеше. Отличен е като човек, млад мъж, който знае какво иска и как да преследва целите си. Много е сериозен, много възпитан", заяви босът на "белите".

"Той е най-големия талант в българския футбол. Пожелавам му живот и здраве, да е всеотден и да обича родителите си и най-вече майка си, защото обичта към семейството е най-важното нещо", завъши Стефанов.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точен

    2 2 Отговор
    Много лумпени левскари ненавиждат Венци, но благодарение и на него Славия има най-добрата школа в България. Дори пловдивските Локо и Ботев, които бяха водещи в тази област, от години отстъпват на белите...

    16:27 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Я па тоя

    0 0 Отговор
    Чичо Венци да не се гъделичка с балкански тимирути че пренебрегва нашето родното

    16:50 09.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Точно

    2 0 Отговор
    Тоя е страхотен глупак и боклук преди казваше че Сашко тъпото е най добрия вариант за национала сега пее друга песен

    Коментиран от #6

    17:28 09.10.2026

  • 6 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Точно":

    По принцип, след боксьорите, ритнитопковците са сред най-малоумните спортисти.

    17:41 09.10.2026

  • 7 вис 2 голям слон

    1 0 Отговор
    Докога тая мутра ще я показват в новините?!

    17:46 09.10.2026

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