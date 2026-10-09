Венци Стефанов посочи най-големия роден талант и заяви: Селекционерът на България трябва да е от Балканите

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов, който е бивш член на Изпълкома на БФC, коментира актуалните новини около националния отбор на България. Той е на мнение, че следващият селекционер трябва да бъде чужденец, но по възможност да е от Балканския полуостров

"Аз лично съм на мнение, че националният селекционер трябва да бъде чужденец, по-конкретно балканец. Защото те знаят нашия манталитет. В Сърбия и Хърватия има много добри треньори", коментира пред Gong.bg Стефанов.

На въпрос дали има възможност един от хората, с които Георги Иванов преговаря, да е Александър Янкович, който е бил помощник на Славолюб Муслин в Левски, той заяви: "Нямам представа с кой преговаря президента".

За финал Венцеслав Стефанов засипа с похвали автора на първия гол за България при успеха над Люксембург Кристиян Балов. Както е известно, той е юноша на Славия, но бе продаден през лятото на 3 млн. евро на сръбския гранд Цървена звезда.

"Когато играят момчета, които знаят да играят футбол, нещата се получават. За мен Кристиян има голямо бъдеше. Отличен е като човек, млад мъж, който знае какво иска и как да преследва целите си. Много е сериозен, много възпитан", заяви босът на "белите".

"Той е най-големия талант в българския футбол. Пожелавам му живот и здраве, да е всеотден и да обича родителите си и най-вече майка си, защото обичта към семейството е най-важното нещо", завъши Стефанов.