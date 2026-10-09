Венци Стефанов посочи най-големия роден талант и заяви: Селекционерът на България трябва да е от Балканите

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов, който е бивш член на Изпълкома на БФC, коментира актуалните новини около националния отбор на България. Той е на мнение, че следващият селекционер трябва да бъде чужденец, но по възможност да е от Балканския полуостров
"Аз лично съм на мнение, че националният селекционер трябва да бъде чужденец, по-конкретно балканец. Защото те знаят нашия манталитет. В Сърбия и Хърватия има много добри треньори", коментира пред Gong.bg Стефанов.
На въпрос дали има възможност един от хората, с които Георги Иванов преговаря, да е Александър Янкович, който е бил помощник на Славолюб Муслин в Левски, той заяви: "Нямам представа с кой преговаря президента".
За финал Венцеслав Стефанов засипа с похвали автора на първия гол за България при успеха над Люксембург Кристиян Балов. Както е известно, той е юноша на Славия, но бе продаден през лятото на 3 млн. евро на сръбския гранд Цървена звезда.
"Когато играят момчета, които знаят да играят футбол, нещата се получават. За мен Кристиян има голямо бъдеше. Отличен е като човек, млад мъж, който знае какво иска и как да преследва целите си. Много е сериозен, много възпитан", заяви босът на "белите".
"Той е най-големия талант в българския футбол. Пожелавам му живот и здраве, да е всеотден и да обича родителите си и най-вече майка си, защото обичта към семейството е най-важното нещо", завъши Стефанов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точен
16:27 09.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Я па тоя
16:50 09.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Точно
Коментиран от #6
17:28 09.10.2026
6 Димитър Иванков - Митко Талисмана
До коментар #5 от "Точно":По принцип, след боксьорите, ритнитопковците са сред най-малоумните спортисти.
17:41 09.10.2026
7 вис 2 голям слон
17:46 09.10.2026