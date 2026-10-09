Ето кои са най-скъпите млади футболисти в света?

Германският национал на Байерн Мюнхен Ленарт Карл е най-скъпият футболист в света на 18 или по-малко години, според Transfermarkt. Офанзивният играч е оценяван на 60 млн. евро.
Веднага след него се нареждат Макс Дауман (Арсенал, 16 г.), Рио Нгумоа (Ливърпул, 18 г.) и Ибрахим Мбайе (Астън Вила, 18 г.).
На пета позиция е Онест Ахонор, който играе в Кристъл Палас под наем от Челси. Италианският национал е оценяван на 40 млн. евро. Гръцкият офанзивен халф на Борусия Дортмунд Константинос Карецас е с 5 млн. евро по-евтин.
Нейтън де Кат от Хофенхайм е оценяван на 27 млн. евро.
Десетката допълват Жилберто Мора (Тихуана), Оскар Пиетушевски (Порто) и Василие Костов (Цървена звезда). Тримата струват по 25 млн. евро, според Transfermarkt.
Lennart Karl is the most valuable player in the world aged 18 or under [@Transfermarkt] https://t.co/xVxJguFCYA— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 9, 2026
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