Роналд Араухо: Ливърпул ме спаси

Преходът на Роналд Араухо към Висшата лига преминава напълно гладко, осигурявайки му стабилността, която му липсваше през последните месеци на „Камп Ноу“. 27-годишният защитник се радва на забележителен възход под ръководството на Андони Ираола в Ливърпул, като е взел участие във всеки един мач от началото на сезона и се утрвърди като първи избор на позицията десен бек.

След период на сериозни критики и здравословни проблеми в Испания, бранителят чувства, че обстановката в Ливърпул му е помогнала да върне най-добрата си форма и психическо равновесие.

Честно казано, съм много щастлив. Чувствам се изключително комфортно. Още от първия момент, в който пристигнах, ме накараха да се усещам на мястото си. Съотборниците, треньорският щаб и, разбира се, феновете ме приеха като у дома си от самото начало. Това наистина помага — дава ти увереност да се представиш добре на терена и да дадеш всичко от себе си. Изключително съм щастлив от този момент. Щe продължа да работя здраво, както досега, и се надявам това да бъде страхотен сезон за нас“, сподели той пред AUFTV.

Въпреки външния натиск, който съпътстваше напускането му на Барселона, Араухо е категоричен, че мотивацията му никога не е била да доказва каквото и да е на останалите. Уругваецът търсеше клуб, в който да получи необходимото игрово време, за да възстанови увереността си. Той подчертава, че настоящият му успех е естествен резултат от упоритата работа зад кулисите.

„Не правя нещата, за да отговарям на хората или да се опитвам да доказвам каквото и да било. Знам каква е моята стойност, знам какви качества притежавам и какво мога да направя като футболист — напълно убеден съм в това. Просто се наслаждавам на играта. Сега имам постоянството, което търсех, и знам на какво съм способен, когато получавам тази приемственост и доверие. Точно това правя — наслаждавам се на това, което обичам най-много, и оттам идват и плодовете на труда ми. Аз съм човек, който работи изключително здраво, и резултатите си проличават“, обясни още Араухо.