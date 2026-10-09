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Бившо крило на Реал Мадрид: Винисиус трябва да бъде силен психически

Бившо крило на Реал Мадрид: Винисиус трябва да бъде силен психически

9 Октомври, 2026 18:30 488 0

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Савио подчерта, че единственият път за излизане на Винисиус от по-слабата форма е постоянството

Бившо крило на Реал Мадрид: Винисиус трябва да бъде силен психически - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившото крило на Реал Мадрид Савио даде интервю за испанския вестник AS, в което коментира актуалната ситуация в „кралския клуб“ и представянето на бразилските му звезди.

Ето и най-важните акценти заедно с точни цитати от разговора:

Савио подчерта, че единственият път за излизане на Винисиус от по-слабата форма е постоянството.

„Единственият начин да излезеш от ситуация на слаба форма е с много работа и като бъдеш много силен психически. Сега той трябва да постави ума и фокуса си изцяло върху Мадрид, за да бъде отново решаващ играч“, коментира Савио.

Бившият футболист припомни колко високи са изискванията на „Сантяго Бернабеу“ и допълни, че в Реал винаги се работи под напрежение, но Моуриньо е правилният треньор, който може да се справи със ситуацията.

„Реал Мадрид е под постоянно напрежение. Това е клуб с 15 титли в Шампионската лига и ако прекара две години без да я спечели, изглежда като трагедия. Мисля, че Моуриньо е най-доброто име за настоящия момент, но се нуждае от малко повече време, за да сглоби отбора.“

Савио коментира ситуацията на двамата си сънародници Родриго и Ендрик.

„Контузията е най-лошото нещо за един спортист... Родриго е фантастичен играч и Реал Мадрид усеща липсата му. Ако Ендрик не се вписва и продължава в тази ситуация, бидейки толкова младо момче с талант, трябва да играе някъде. За един млад играч най-важното е да бъде на терена.“


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