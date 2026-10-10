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Черно море привлече френски гигант

Черно море привлече френски гигант

10 Октомври, 2026 17:18 467 0

  • несторли лумбу-
  • футбол-
  • черно море

Готов е да облече екипа на "моряците" още в мача с Левски в неделя

Черно море привлече френски гигант - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Черно море подписа договор със защитника Несторли Лумбу, който вече получи състезателни права и ще бъде на разположение на "моряците" за двубоя с Левски от 11-ия кръг на efbet Лига. Срещата е в неделя от 17:30 часа на стадион "Тича" във Варна.

28-годишният централен бранител е роден на 5.1.1998 г. във Франция и е висок 195 см. Започва кариерата си в Поаси, след което играе в Троа и Виерзон. През 2021 г. напуска Франция, преминавайки в швейцарския третодивизионен Ювентус Цюрих. Там играе сезон и половина, записвайки 31 мача с 2 гола в първенството.

През последните 4 години се подвизава в румънската Лига 2, където преминава последователно през отборите на Шелимбар, Александрия, Университатя Крайова, Стяуа Букурещ и Олимпия Сату Маре.

Футболистът ще има възможност да направи своя дебют със "зелено-бялата" фланелка още в предстоящото домакинство срещу Левски на стадион "Тича".


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