Олимпиакос с Везенков победи Анадолу Ефес

Олимпиакос победи Анадолу Ефес с 89:66 в Атина и записа третия си успех от началото на сезона в Евролигата. Срещата беше от четвъртия кръг на турнира.

Александър Везенков завърши с 9 точки за гръцкия шампион, а Коди Милър-Макинтайър, който има и български паспорт, добави 8. Двамата не влязоха в игра през последната четвърт, след като домакините вече бяха изградили убедителна преднина.

Жан Монтеро беше най-резултатен за Олимпиакос с 16 точки, а Тайрик Джоунс прибави 11. Те бяха единствените баскетболисти на тима с двуцифрен актив в балансираната атака на домакините.

За Анадолу Ефес Камерън Пейн реализира 12 точки. Турският тим вече е с една победа и три поражения в турнира.

Гостите успяха да останат близо до Олимпиакос до почивката, докато домакините имаха затруднения във втората четвърт и вкараха само 9 точки. След паузата гръцкият шампион промени представянето си и отбеляза 54 точки за последните 20 минути срещу 35 за Анадолу Ефес.

Източници: bnrnews.bg