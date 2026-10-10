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Олимпиакос с Везенков победи Анадолу Ефес
  Тема: Български спортни успехи

Олимпиакос с Везенков победи Анадолу Ефес

10 Октомври, 2026 06:58, обновена 10 Октомври, 2026 07:00 640 0

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Гръцкият шампион спечели с 89:66 и записа третия си успех в Евролигата, българинът отбеляза 9 точки

Олимпиакос с Везенков победи Анадолу Ефес - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Олимпиакос победи Анадолу Ефес с 89:66 в Атина и записа третия си успех от началото на сезона в Евролигата. Срещата беше от четвъртия кръг на турнира.

Александър Везенков завърши с 9 точки за гръцкия шампион, а Коди Милър-Макинтайър, който има и български паспорт, добави 8. Двамата не влязоха в игра през последната четвърт, след като домакините вече бяха изградили убедителна преднина.

Жан Монтеро беше най-резултатен за Олимпиакос с 16 точки, а Тайрик Джоунс прибави 11. Те бяха единствените баскетболисти на тима с двуцифрен актив в балансираната атака на домакините.

За Анадолу Ефес Камерън Пейн реализира 12 точки. Турският тим вече е с една победа и три поражения в турнира.

Гостите успяха да останат близо до Олимпиакос до почивката, докато домакините имаха затруднения във втората четвърт и вкараха само 9 точки. След паузата гръцкият шампион промени представянето си и отбеляза 54 точки за последните 20 минути срещу 35 за Анадолу Ефес.

Източници: bnrnews.bg


Гърция
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