А’джа Уилсън спечели рекордна пета MVP награда в WNBA

А’джа Уилсън спечели наградата за най-полезен играч на WNBA за 2026 г. и увеличи рекорда си до пет отличия. Звездата на Лас Вегас Ейсис стана и първата баскетболистка в 30-годишната история на лигата, избирана за MVP в три поредни сезона.

Уилсън получи 65 от 74 гласа за първо място и събра 713 точки в анкетата сред спортни журналисти и телевизионни коментатори. Новата звезда на Минесота Линкс Оливия Майлс завърши втора с 442 точки, а Келси Мичъл от Индиана Фийвър остана трета с 287 точки. Кейтлин Кларк е четвърта с 212 точки, а Бреана Стюарт от Ню Йорк Либърти заема петото място със 171 точки.

Исторически сезон за Уилсън

В деветия си сезон в WNBA Уилсън записва средно 26,2 точки, 9,4 борби, 3,2 асистенции, 1,9 чадъра и 1,4 откраднати топки в 41 мача. Тя играе по 32 минути на среща и оглавява лигата по отбелязани точки за трета поредна година, по чадъри за пети пореден сезон и по коефициент на ефективност с показател 30,4.

Средните ѝ 26,2 точки са вторият най-добър резултат в историята на WNBA, след собственото ѝ постижение от 26,9 точки през 2024 г. Уилсън вече има и най-високата средна резултатност в кариерата в историята на лигата - 22,1 точки на мач.

Баскетболистката завършва сезона със 1073 точки, което е вторият най-добър резултат в лигата след 1086-те точки на Мичъл. Тя отбелязва 45 точки срещу Кънектикът Сън на 15 май и става първата баскетболистка в историята на WNBA с повече от един мач с поне 45 точки. Уилсън записва и 19 дабъл-дабъла с поне 20 точки и 10 борби, както и рекордните за лигата 33 дабъл-дабъла с поне 30 точки и 10 борби в кариерата си.

Ейсис изостават с 0:2 в полуфиналите

С приносa на Уилсън Лас Вегас приключва редовния сезон с баланс 31-13 и получава третото място в плейофите. Ейсис обаче изостават с 0:2 победи срещу Голдън Стейт Валиърис в полуфиналната серия.

Третият мач е насрочен за домакинство на Лас Вегас. При нов успех на Голдън Стейт серията ще приключи, докато победа на Ейсис ще запази шансовете им за обрат.

Петата MVP награда носи на Уилсън парична премия от 60 000 долара и трофей, проектиран от Tiffany & Co. Освен петте отличия за най-полезен играч тя е трикратна шампионка на WNBA, осемкратна участничка в Мача на звездите, петкратна избраница в най-добрия отбор на лигата и трикратна носителка на наградата за най-добър защитник.

Източници: wnba.com