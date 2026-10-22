Новини
Спорт »
Баскетбол »
Борислава Христова с 11 точки при загуба от Сарагоса

Борислава Христова с 11 точки при загуба от Сарагоса

22 Октомври, 2026 08:10 366 0

  • борислава христова-
  • атинайкос-
  • сарагоса-
  • евролига жени-
  • женски баскетбол

Атинайкос отстъпи с 78:89 в Атина и допусна второ поражение в женската Евролига

Борислава Христова с 11 точки при загуба от Сарагоса - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Борислава Христова реализира 11 точки, но Атинайкос загуби домакинството си на испанския Сарагоса с 78:89 във втория кръг на група А от първата фаза на женската Евролига. За гръцкия тим това беше второ поражение в турнира, докато Сарагоса записа втора победа и излезе начело във временното класиране.

Българската националка остана на терена 27 минути и 12 секунди. Тя добави една борба и три асистенции, като вкара три от осемте си опита за две точки, единствения си изстрел от тройката и две от три наказателни хвърляния.

Гостите наложиха контрол още в началото и спечелиха първата четвърт с 25:12. Сарагоса запази преднината си до почивката, когато водеше с 46:35. В третия период Атинайкос подобри играта си и намали разликата, но испанският отбор влезе в последната част с аванс от осем точки - 66:58.

Домакините продължиха да търсят обрат в началото на четвъртата четвърт, но Сарагоса отговори с точни стрелби и отново увеличи разликата. Крайният резултат беше оформен при 78:89, а частите бяха 12:25, 23:21, 23:20 и 20:23.

Орнела Банколе беше най-резултатна за победителките с 26 точки и 6 борби. Мерит Хемпе добави 29 точки и 11 борби, а Виктория Маколей поведе Атинайкос с 24 точки.

Пред Атинайкос предстои гостуване на Аминтас в гръцкото първенство на 25 октомври. Три дни по-късно тимът на Борислава Христова ще приеме френския Ланд в третия си мач от Евролигата.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове