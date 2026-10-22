Борислава Христова с 11 точки при загуба от Сарагоса

Борислава Христова реализира 11 точки, но Атинайкос загуби домакинството си на испанския Сарагоса с 78:89 във втория кръг на група А от първата фаза на женската Евролига. За гръцкия тим това беше второ поражение в турнира, докато Сарагоса записа втора победа и излезе начело във временното класиране.

Българската националка остана на терена 27 минути и 12 секунди. Тя добави една борба и три асистенции, като вкара три от осемте си опита за две точки, единствения си изстрел от тройката и две от три наказателни хвърляния.

Гостите наложиха контрол още в началото и спечелиха първата четвърт с 25:12. Сарагоса запази преднината си до почивката, когато водеше с 46:35. В третия период Атинайкос подобри играта си и намали разликата, но испанският отбор влезе в последната част с аванс от осем точки - 66:58.

Домакините продължиха да търсят обрат в началото на четвъртата четвърт, но Сарагоса отговори с точни стрелби и отново увеличи разликата. Крайният резултат беше оформен при 78:89, а частите бяха 12:25, 23:21, 23:20 и 20:23.

Орнела Банколе беше най-резултатна за победителките с 26 точки и 6 борби. Мерит Хемпе добави 29 точки и 11 борби, а Виктория Маколей поведе Атинайкос с 24 точки.

Пред Атинайкос предстои гостуване на Аминтас в гръцкото първенство на 25 октомври. Три дни по-късно тимът на Борислава Христова ще приеме френския Ланд в третия си мач от Евролигата.