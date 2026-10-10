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Катастрофа, в която е участвала дъщерята на Луис Енрике, завърши със смърт
  Тема: Известни личности

Катастрофа, в която е участвала дъщерята на Луис Енрике, завърши със смърт

10 Октомври, 2026 14:10 819 0

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  • ксана

Сира Мартинес е пътувала в автомобила, но не е била зад волана

Катастрофа, в която е участвала дъщерята на Луис Енрике, завърши със смърт - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Мотоциклетист загина при катастрофа в Испания, в която е участвала кола, а вътре е биол дъщерята на треньора на Пари Сен Жермен Луис Енрике – Сира Мартинес. Произшествието е станало в четвъртък вечерта. Според информацията, цитирана от Marca и A Punt, мотоциклетът се е сблъскал с автомобила, в който е пътувала Мартинес. Тя не е била зад волана, а колата е била управлявана от друг човек.

На мястото са били изпратени спешни екипи, но при пристигането на линейката мотоциклетистът вече е бил починал. Полицията е започнала разследване, което трябва да установи причините и обстоятелствата около сблъсъка.

Пробите на водача на автомобила за алкохол и наркотици са отрицателни. До изясняване на случая той се разглежда като заподозрян. Сира Мартинес не е пострадала.

Трагедията, която промени живота на Луис Енрике

Случаят неизбежно припомня най-тежката лична трагедия в живота на испанския треньор. На 29 август 2019 г. почина дъщеря му Ксана. Тя беше на девет години и загуби битката с остеосаркома – рядък вид рак на костите, след петмесечно заболяване.

Няколко месеца по-рано Луис Енрике се оттегли от поста селекционер на Испания, за да бъде до семейството си. След смъртта на Ксана той написа, че тя ще бъде „звездата, която ще води нашето семейство“, и благодари на медицинските екипи, които са се грижили за нея.

Загубата доведе до силна вълна от съболезнования от испанския футбол. Испанската футболна федерация, Барселона и други клубове изразиха подкрепа към Луис Енрике и близките му. През ноември 2019 г. той се върна начело на националния отбор.

Източници: gong.bg, bbc.co.uk


Испания
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