Новини
Спорт »
Тенис »
Мира Андреева е на финал в Пекин

Мира Андреева е на финал в Пекин

10 Октомври, 2026 15:05 569 0

  • мира андреeва-
  • china open-
  • тенис-
  • wta 1000-
  • пекин

Рускинята победи Никола Бартункова с 6:2, 6:2

Мира Андреева е на финал в Пекин - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Мира Андреева се класира за финала на турнира China Open в Пекин след убедителна победа над чехкинята Никола Бартункова с 6:2, 6:2. Полуфиналът продължи 1 час и 14 минути. Поставената под номер 4 Андреева записа 50-ата си победа през сезона и се изравни с Джесика Пегула на върха по този показател в женския тур. Победата ще изкачи рускинята до рекордното за кариерата ѝ трето място в световната ранглиста от следващата седмица. Данните са потвърдени от Женската тенис асоциация и отразени от „Интерфакс“.

Първи финал на WTA 1000 в Пекин

Андреева стигна до решаващия мач без загубен сет в последните си четири срещи. По пътя към финала тя отстрани Юе Юан, Полина Кудерметова, Даря Снигур, Екатерина Александрова и Никола Бартункова. В четвъртфинала срещу Александрова рускинята спечели с 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

За Андреева това е първи финал на турнир от категорията WTA 1000 в Пекин. Предишното ѝ най-добро представяне в китайската столица беше достигането до четвъртфинал.

Финалът е в неделя

Съперничката на Андреева ще бъде определена в другия полуфинал между поставената под номер 13 Елизе Мертенс и бившата четвърта ракета в света Цинвън Джън. Финалът е насрочен за неделя.

Само ден преди успеха над Бартункова Андреева си гарантира участие във Финалите на WTA. След достигането до финала в Пекин тя продължава да преследва и титлата, която би била сред най-значимите в кариерата ѝ.

Източници: gong.bg, sport-interfax.ru, rbc.ru


Китай
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове