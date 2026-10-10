Мира Андреева е на финал в Пекин

Мира Андреева се класира за финала на турнира China Open в Пекин след убедителна победа над чехкинята Никола Бартункова с 6:2, 6:2. Полуфиналът продължи 1 час и 14 минути. Поставената под номер 4 Андреева записа 50-ата си победа през сезона и се изравни с Джесика Пегула на върха по този показател в женския тур. Победата ще изкачи рускинята до рекордното за кариерата ѝ трето място в световната ранглиста от следващата седмица. Данните са потвърдени от Женската тенис асоциация и отразени от „Интерфакс“.

Първи финал на WTA 1000 в Пекин

Андреева стигна до решаващия мач без загубен сет в последните си четири срещи. По пътя към финала тя отстрани Юе Юан, Полина Кудерметова, Даря Снигур, Екатерина Александрова и Никола Бартункова. В четвъртфинала срещу Александрова рускинята спечели с 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

За Андреева това е първи финал на турнир от категорията WTA 1000 в Пекин. Предишното ѝ най-добро представяне в китайската столица беше достигането до четвъртфинал.

Финалът е в неделя

Съперничката на Андреева ще бъде определена в другия полуфинал между поставената под номер 13 Елизе Мертенс и бившата четвърта ракета в света Цинвън Джън. Финалът е насрочен за неделя.

Само ден преди успеха над Бартункова Андреева си гарантира участие във Финалите на WTA. След достигането до финала в Пекин тя продължава да преследва и титлата, която би била сред най-значимите в кариерата ѝ.

Източници: gong.bg, sport-interfax.ru, rbc.ru