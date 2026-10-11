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ПСЖ победи Льо Ман с 3:1 след два гола и ВАР

ПСЖ победи Льо Ман с 3:1 след два гола и ВАР

11 Октомври, 2026 03:43 366 1

  • пари сен жермен-
  • льо ман-
  • лига 1-
  • хвича кварацхелия-
  • вар

Парижани записаха втора поредна победа в Лига 1, но пропуснаха дузпа и получиха отменен втори наказателен удар в добавеното време

ПСЖ победи Льо Ман с 3:1 след два гола и ВАР - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен победи Льо Ман с 3:1 като домакин в мач от шестия кръг на френската Лига 1. Шампионите записаха втора поредна победа и събраха 11 точки, с които се изкачиха на пето място в класирането. Льо Ман остана с 6 точки и заема 12-ата позиция.

Лукас Бералдо откри резултата в 19-ата минута от дузпа. Наказателният удар беше отсъден след преглед с ВАР за игра с ръка на Аролд Воайе.

Гостите имаха възможности да изравнят още преди почивката. Люи Мафута и Хабиб Диало не успяха да се възползват от добрите си положения, а вратарят Никола Коджик спаси опасен удар с глава на Мане Аклиуш.

Льо Ман изравни, но ПСЖ реагира

Льо Ман възстанови равенството в 55-ата минута. Люи Мафута засече отблизо центриране отляво, като попадението беше потвърдено след намеса на ВАР.

Пари Сен Жермен отново излезе напред шест минути по-късно. Фабиан Руис отправи силен удар от дистанция, Никола Коджик спаси, но Хвича Кварацхелия беше най-бърз при добавката и вкара за 2:1.

Крайният резултат беше оформен в 68-ата минута. Мане Аклиуш напредна в наказателното поле и с прецизен удар в близкия ъгъл направи резултата 3:1.

Куриозна развръзка с две дузпи

В добавеното време ПСЖ получи възможност да увеличи преднината си. В 92-ата минута Ернандес спечели дузпа след съприкосновение в наказателното поле. Дезире Дуе изпълни наказателния удар в 93-ата минута, но вратарят на Льо Ман спаси.

При добавката Витиня стигна пръв до топката и беше фаулиран. Първоначално съдията отсъди нова дузпа, но след преглед с ВАР решението беше отменено. Повторенията показаха, че Витиня е навлязъл в наказателното поле преди останалите футболисти при първоначалното изпълнение.

Източници: sportal.bg


Франция
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