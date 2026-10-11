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Де Дзерби и Карик с различен прочит след 1:1 на „Олд Трафорд“

Де Дзерби и Карик с различен прочит след 1:1 на „Олд Трафорд“

11 Октомври, 2026 05:34 420 0

  • тотнъм-
  • манчестър юнайтед-
  • роберто де дзерби-
  • майкъл карик-
  • висша лига

Тотнъм стигна до равенството в края, а двамата мениджъри говориха за характера, пропуснатата победа и реакцията на феновете

Де Дзерби и Карик с различен прочит след 1:1 на „Олд Трафорд“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тотнъм и Манчестър Юнайтед завършиха 1:1 на „Олд Трафорд“, а двамата мениджъри дадоха различна оценка на случилото се в заключителните минути. Роберто Де Дзерби похвали реакцията на гостите, докато Майкъл Карик призна, че домакините са пропуснали възможността да затворят мача.

„Мисля, че играхме много добре срещу страхотен отбор. Имахме много шансове да отбележим през първото полувреме – три или четири“, заяви Де Дзерби. Той отчете, че след почивката Тотнъм е трябвало да се справя с натиска на съперника, но е запазил правилния дух.

„Много съм щастлив, защото видях правилния дух и характер. Страдахме в мача, но във всяка една ситуация от него“, каза Де Дзерби.

Италианският специалист обърна внимание и на реакцията след червения картон. По думите му Тотнъм не е приел развоя на срещата и е продължил да търси начин да се върне в нея. Де Дзерби определи колективната игра като ключова за бъдещето на отбора.

„Ще печелим мачовете, ако играем като колектив. Днес не спечелихме тази среща, играейки като отбор. При друг подобен случай обаче, ще спечелим много срещи“, заяви мениджърът на Тотнъм.

Де Дзерби защити и Доминик Соланке, който носеше капитанската лента. Нападателят получи доверието му в момент, когато Тотнъм изпитваше трудности пред гола и не успяваше да печели мачове.

„Той е добър играч за Тотнъм. Няма твърде много нападатели, които да са по-добри от Соланке. Той е страхотно момче, голям играч и ние сме изцяло зад него“, каза Де Дзерби.

Карик призна разочарованието на феновете

Майкъл Карик определи представянето на Манчестър Юнайтед като колебливо, особено в началото. Според него домакините постепенно са намерили ритъма си и през второто полувреме са били по-добри във всеки аспект, но не са успели да управляват преднината си.

„Когато сглобиш играта така, както искаш, и се намираш в толкова добра позиция, трябва да затвориш мача. Длъжни сме да управляваме тези ситуации“, заяви Карик.

Мениджърът на Манчестър Юнайтед каза, че късните голове са променили напълно усещането от срещата. Той отхвърли тезата, че проблемът е липса на увереност, но призна, че един мач може бързо да се изплъзне.

Карик коментира и освиркванията от трибуните на „Олд Трафорд“. „Не е приятно, боли много, защото ме е грижа за този клуб. Разбирам обаче разочарованието“, каза той и допълни, че Манчестър Юнайтед трябва да се върне към победите.

Източници: sportal.bg


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