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Генчев: Най-трудният мач, Достанич: Твърде много грешки

Генчев: Най-трудният мач, Достанич: Твърде много грешки

11 Октомври, 2026 06:46 831 0

  • ботев пловдив-
  • славия-
  • станислав генчев-
  • ратко достанич-
  • първа лига

Ботев (Пловдив) победи Славия с 1:0, а двамата треньори коментираха напрежението и грешките, повлияли на двубоя

Генчев: Най-трудният мач, Достанич: Твърде много грешки - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ботев (Пловдив) победи Славия с 1:0, а след двубоя двамата треньори поставиха акцент върху различни причини за развоя на срещата. Станислав Генчев определи мача като най-трудния в треньорската си кариера, докато Ратко Достанич призна, че отборът му трябва да ограничи грешките.

Наставникът на Ботев заяви, че успехът е заслужен според показаното на терена. По думите му двубоят е бил особено тежък след кончината на клубния президент Илиян Филипов.

„Лично за мен, това е най-трудният мач в кариерата ми“, заяви Генчев.

Треньорът благодари на футболистите и феновете за подкрепата и посочи, че Ботев е бил длъжен да спечели пред собствена публика. Той отчете напрежение през първото полувреме, но допълни, че с развитието на срещата играчите са се освободили и са можели да отбележат още попадения.

Генчев подчерта, че ролята му е свързана със спортно-техническата част. Той заяви, че щабът му ще работи за игровото развитие на отбора, който според него има потенциал.

Достанич посочи грешките

Ратко Достанич изрази задоволство от представянето на Славия въпреки поражението. Той каза, че неговите футболисти са дали всичко от себе си, а през първото полувреме са създали положения.

Според треньора на Славия голът в началото на второто полувреме е променил хода на двубоя. Отборът е опитал да се върне в мача и да промени някои неща, но не е успял.

„Трябва да се опитаме да не правим толкова грешки“, коментира Достанич.

Наставникът допълни, че футболистите му се раздават на всеки мач и тренировка. По думите му, когато грешките бъдат изчистени, Славия по-лесно ще стига до победи.

Източници: bnrnews.bg


Пловдив / България
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