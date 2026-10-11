Нова Зеландия победи Австралия с 50:19 за Купата Бледислоу

Нова Зеландия победи Австралия с 50:19 в първия тест за Купата Бледислоу на стадион „Идън Парк“ в Окланд. Нова Зеландия запази трофея за поредна година и удължи победната си серия срещу Австралия до 12 мача. Купата е притежание на новозеландците без прекъсване от 2003 г. насам.

Уолабис започнаха силно и поведоха още в седмата минута след есе на Том Райт, а Райън Лонърган добави реализацията за 7:0. Домакините отговориха с есета на Питър Лакай и Тупоу Вааи. Деймиън Макензи реализира наказателен удар в 32-ата минута, преди капитанът на Австралия Хари Уилсън да се разпише малко преди почивката. На полувремето Ол Блекс водеха със 17:14.

Пет есета за Нова Зеландия след почивката

Разликата се увеличи осем минути след началото на второто полувреме, когато Кам Ройгард отбеляза есе. След него последваха попадения на капитана Коди Тейлър, Лерой Картър и Джош Мурби. Уил Джордан оформи крайния резултат с последното есе в мача, реализирано непосредствено преди сирената. Австралия стигна до второ есе чрез Джош Насър в 76-ата минута, но не успя да добави точки от реализацията.

Ол Блекс отбелязаха общо седем есета, а Макензи завърши срещата с шест реализации и един наказателен удар. Победата е 25-а поредна за Нова Зеландия срещу Австралия на „Идън Парк“. За Уолабис поражението прекъсна серията от шест мача без загуба и сложи край на успешния старт на Лес Кис като селекционер.

Уилсън: Не спечелихме важните моменти

Капитанът на Австралия Хари Уилсън заяви пред Nine, че представянето е било крачка назад за отбора.

„Тази вечер вероятно беше крачка назад за нас, защото не спечелихме важните моменти. Когато дадеш на Ол Блекс малко пространство и топка, е трудно да си я върнеш. Ще направим сериозен анализ и следващата седмица ще се върнем много по-добри“, каза Уилсън.

Том Райт също посочи грешките при владеенето на топката като причина за тежката загуба. „Те бяха много добри в това да ни накажат, а ние им върнахме топката в няколко ситуации“, заяви той.

Към проблемите на Австралия се добави и контузията на центъра Лен Икитау, който напусна терена през първото полувреме, след като не премина теста за сътресение. Двата отбора ще се срещнат отново на 17 октомври на „Стейдиъм Австралия“ в Сидни.

Източници: abc.net.au