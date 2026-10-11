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Балкански котки спечели Купата на България по ръгби
  Тема: Български спортни успехи

Балкански котки спечели Купата на България по ръгби

11 Октомври, 2026 16:17 517 0

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Отборът от Берковица победи НСА с 25:24 след наказателен удар в последното действие от добавеното време

Балкански котки спечели Купата на България по ръгби - 1
Снимка: РК Балкански котки
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

РК Балкански котки спечели за първи път Купата на България по ръгби-15 за мъже. Отборът от Берковица победи НСА с 25:24 във финала на стадиона в Требич.

Мачът беше решен в последното действие от добавеното време. Балкански котки получи възможност да изпълни наказателен удар, който беше реализиран и донесе трофея на тима с разлика от една точка.

Първа купа след седма шампионска титла

Успехът допълва силния сезон 2025/2026 за състава от Берковица. Балкански котки завърши първенството с десет победи в десет мача, а през май спечели петата си поредна и общо седма титла на България.

До финала отборът не беше вдигал националната купа. Така клубът добави единствения липсващ голям трофей към поредицата си от шампионски успехи.

Янтра спечели бронза

В мача за третото място Янтра (Габрово) победи Локомотив (София) с 36:8 и заслужи бронзовите отличия в турнира.

Източници: bta.bg


София / България
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