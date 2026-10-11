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Нойер или Урбиг: кой ще пази за Байерн?

Нойер или Урбиг: кой ще пази за Байерн?

11 Октомври, 2026 15:35 550 0

  • байерн мюнхен-
  • мануел нойер-
  • йонас урбиг-
  • шампионска лига-
  • викинг ставангер

Грешката на 40-годишния вратар срещу Аугсбург разпали отново дебата за бъдещето на вратарския пост

Нойер или Урбиг: кой ще пази за Байерн? - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Мануел Нойер или Йонас Урбиг – това е въпросът пред Байерн преди гостуването на Викинг Ставангер във втория кръг на Шампионската лига. Мачът в Норвегия е във вторник от 21:00 часа, а грешката на Нойер при равенството 2:2 с Аугсбург отново постави под внимание момента, в който Байерн ще започне смяната на поколенията на вратарския пост.

Нойер подари топката още в началото на баварското дерби. След тежко първо докосване Робин Фелхауер вкара в опразнената врата само 8,5 секунди след началния сигнал. Това беше най-бързият допуснат гол в историята на Бундеслигата. Байерн успя да изравни чрез Исмаел Саибари в 55-ата минута, но Родриго Рибейро отново даде преднина на домакините в 64-ата. Нейтънъл Браун оформи крайното 2:2 десет минути преди края.

„Беше глупава грешка от моя страна. Опитах да намеря решение“, каза Нойер след мача. Вратарят пое отговорността за първото попадение, но заяви, че вторият гол не е по негова вина.

Компани продължава да разчита на Нойер

Въпреки критичния момент треньорът Винсент Компани не даде знак за промяна в йерархията. „Ману знае как да се справи с това“, заяви наставникът, като подчерта разликата между грешка на млад вратар и грешка на футболист с опита на Нойер. Според Sky Sport треньорът многократно е определял Нойер като първи избор на Байерн.

Макс Еберл също защити капитана. Спортният директор посочи, че равенството в Аугсбург не може да бъде обяснено само с представянето на вратаря. Нойер остава титуляр, а Урбиг бе сред резервите в последния шампионатен мач.

Урбиг чака следващия си шанс

23-годишният Урбиг има аргументи да получи възможност в Ставангер. Той се завърна от паузата за националните отбори с два мача за Германия без допуснат гол, включително силно представяне при победата над Гърция. В Байерн го разглеждат като дългосрочния наследник на Нойер, но клубът не е обявил решение за титулярния състав срещу Викинг.

През май Байерн удължи договорите на Нойер и Свен Улрайх до 30 юни 2027 г. Тогава Макс Еберл определи тримата вратари – Нойер, Улрайх и Урбиг – като част от план, който ще се изпълнява постепенно. Самият Нойер заяви, че се намира в добра форма и продължава да се подготвя за мачовете с пълна мотивация.

Затова пътуването до Норвегия може да се превърне в поредната проверка на баланса между настоящето и бъдещето на Байерн. След грешката в Аугсбург Урбиг е реална опция за мача с Викинг, но публичните сигнали от Компани и клубното ръководство засега сочат, че Нойер запазва статута си на първи избор.

Източници: kicker.de, sport.sky.de


Германия
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