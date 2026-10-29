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Шамил Мамедов пропусна финала на Световното по борба, ще спори за бронза в Астана

Шамил Мамедов пропусна финала на Световното по борба, ще спори за бронза в Астана

29 Октомври, 2026 16:03 615 6

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25-годишният натурализиран състезател отстъпи в оспорвана полуфинална схватка

Шамил Мамедов пропусна финала на Световното по борба, ще спори за бронза в Астана - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният състезател на България в категория до 65 килограма в свободния стил Шамил Мамедов няма да спори за златния медал на Световното първенство по борба, което се провежда в Астана, Казахстан.

25-годишният натурализиран състезател отстъпи в оспорвана полуфинална схватка пред представителя на Армения Вазген Теванян с минималното 2:1. Преди този сблъсък Мамедов записа три убедителни победи, с които заслужено достигна до финалната фаза на турнира.

Въпреки загубата, роденият в Дагестан национал запазва шансове да се завърне с отличие от шампионата на планетата. Шамил Мамедов ще научи своя съперник в малкия финал утре сутрин, а решителната схватка за бронзовия медал е насрочена за утре следобед.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шамиль Арабов

    3 0 Отговор
    Вай аман!

    16:06 29.10.2026

  • 3 честен ционист

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кой, кой???":

    Шамил е потомък на баш прабългарите. Мери си приказките, маймун.

    Коментиран от #4

    16:11 29.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хмм

    1 1 Отговор
    българската борба стана руска борба (с борци от руските републики - Чечения, Дагестан, Осетия)

    16:57 29.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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