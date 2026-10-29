Шамил Мамедов пропусна финала на Световното по борба, ще спори за бронза в Астана

Националният състезател на България в категория до 65 килограма в свободния стил Шамил Мамедов няма да спори за златния медал на Световното първенство по борба, което се провежда в Астана, Казахстан.
25-годишният натурализиран състезател отстъпи в оспорвана полуфинална схватка пред представителя на Армения Вазген Теванян с минималното 2:1. Преди този сблъсък Мамедов записа три убедителни победи, с които заслужено достигна до финалната фаза на турнира.
Въпреки загубата, роденият в Дагестан национал запазва шансове да се завърне с отличие от шампионата на планетата. Шамил Мамедов ще научи своя съперник в малкия финал утре сутрин, а решителната схватка за бронзовия медал е насрочена за утре следобед.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Шамиль Арабов
16:06 29.10.2026
3 честен ционист
До коментар #1 от "Кой, кой???":Шамил е потомък на баш прабългарите. Мери си приказките, маймун.
Коментиран от #4
16:11 29.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хмм
16:57 29.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.