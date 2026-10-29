Шамил Мамедов пропусна финала на Световното по борба, ще спори за бронза в Астана

Националният състезател на България в категория до 65 килограма в свободния стил Шамил Мамедов няма да спори за златния медал на Световното първенство по борба, което се провежда в Астана, Казахстан.

25-годишният натурализиран състезател отстъпи в оспорвана полуфинална схватка пред представителя на Армения Вазген Теванян с минималното 2:1. Преди този сблъсък Мамедов записа три убедителни победи, с които заслужено достигна до финалната фаза на турнира.

Въпреки загубата, роденият в Дагестан национал запазва шансове да се завърне с отличие от шампионата на планетата. Шамил Мамедов ще научи своя съперник в малкия финал утре сутрин, а решителната схватка за бронзовия медал е насрочена за утре следобед.