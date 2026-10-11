Дунав обърна Септември от 0:2 до 3:2 в луд мач

Дунав направи пълен обрат срещу Септември и спечели с 3:2 в мач от 11-ия кръг на efbet Лига на Националния стадион „Васил Левски“. Русенци изоставаха с два гола, но след почивката вкараха три пъти и взеха ценни точки в битката в долната част на класирането.

Септември получи възможност да поведе още в 12-ата минута, когато съдията посочи бялата точка след нарушение срещу Галин Иванов. Ерар Францети изпълни дузпата, но Георги Китанов спаси удара.

Францети се реваншира в 25-ата минута. След дълго подаване и отклоняване с глава на Андре Либерал нападателят излезе сам срещу Китанов и откри резултата. В 36-ата минута Либерал също се разписа, след като се възползва от грешка в отбраната на гостите.

Сблъсъкът промени мача

В края на първото полувреме Китанов и Либерал се сблъскаха извън наказателното поле на Дунав. Нападателят на Септември изпрати топката във вратата, но играта беше спряна заради инцидента. Либерал напусна терена на носилка, а вратарят на русенци също не успя да продължи. На негово място се появи полският дебютант Бартош Желазовски.

Пет минути след подновяването на играта Септември получи втора дузпа след намеса на ВАР за игра с ръка. Педро Игор застана зад топката, но Желазовски спаси и запази Дунав в мача.

Дунав стигна до обрат в края

Гостите намалиха изоставането си в 63-ата минута. След удар, който срещна гредата, Илкер Будинов беше точен при добавката. Десет минути по-късно Андре Алвеш изравни след подаване отдясно и разбъркване в наказателното поле.

Дунав стигна до още един гол в 85-ата минута, но попадението беше отменено заради засада. Победата все пак дойде в 90-ата минута, когато Кристиян Бойчев се възползва от неуспешно изчистване на домакините и с мощен удар оформи крайното 3:2.

Така Дунав спечели след изоставане от два гола, докато Септември пропусна да затвърди преднината си и остана без точки от двубоя. Преди срещата столичани бяха 11-и, а русенци заемаха последното място в класирането.

Източници: sportal.bg