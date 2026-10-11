Чиликов: Дунав показа характер при обрата срещу Септември

Старши треньорът на Дунав Георги Чиликов определи като много важен обрата с 3:2 срещу Септември в София. Русенският тим изоставаше с два гола на почивката, но стигна до победата през второто полувреме, след като домакините пропуснаха две дузпи.

„Не знам откъде да започна и какво да говоря. Поздравявам момчетата за характера през второто полувреме. Аз направих всичко възможно да загубим мача през първото полувреме. Това е истината. Предприех схема 3-5-2. Изобщо не ми хареса. Знаех, че ще имаме проблеми и това си пролича. Септември просто ни разпиля“, каза Чиликов. Той призна, че столичният тим е заслужавал да спечели срещата, но подчерта реакцията на своите футболисти след почивката.

„Ако трябва да съм честен, Септември заслужаваше да победи, но това е футболът. Този мач трябва да влезе във всички книги, буквари и школи как не трябва да се предаваш. След две изпуснати дузпи победихме“, добави треньорът на Дунав.

Чиликов определи успеха като „много красива победа“ и акцентира върху стойността на трите точки. „Дунав ми харесваше на моменти, но не става с 5, 10, 20 минути. Имаме качества да взимаме точки. Да вкараш три гола на Септември на чужд терен не е лесно“, каза той.

Наставникът на Септември Симао Фрейташ остана разочарован от загубата, след като неговият отбор пропиля преднината си и не реализира двата наказателни удара. „Можеше да спечелим с 3-4 гола през първата част, изпуснахме две дузпи. Няма много какво да кажа. Мисля, че не е честно. Започна да вали много през втората част, но това не е нашият проблем“, заяви Фрейташ.

Той посочи, че Септември е имал възможности да реши мача още преди обратa. „Можехме да затворим мача на няколко пъти. Трябва да продължим да работим, както правим през цялото време. Дузпите са лотария, дори най-добрите на света пропускат“, добави португалският специалист.

Източници: gong.bg, focus-news.net