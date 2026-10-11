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Цинвън Чжън спечели титлата в Пекин

Цинвън Чжън спечели титлата в Пекин

11 Октомври, 2026 18:49 396 1

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Олимпийската шампионка победи Мира Андреева със 7:5, 6:4

Цинвън Чжън спечели титлата в Пекин - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Олимпийската шампионка Цинвън Чжън спечели титлата на турнира WTA 1000 в Пекин. На финала китайката победи четвъртата поставена Мира Андреева със 7:5, 6:4 за 1 час и 43 минути.

Така Чжън стана първата китайска тенисистка, триумфирала в надпреварата в китайската столица, която е с награден фонд от 9,4 милиона долара. За 24-годишната състезателка това е първа титла от сериите WTA 1000 и първи трофей за годината.

Чжън спаси три точки за пробив в първия сет

Двете тенисистки си размениха ранни пробиви, а Андреева поведе с 5:4. Рускинята получи възможност да стигне до нов пробив, но Чжън спаси три точки за пробив и изравни за 5:5. В следващия гейм китайката проби и затвори сета със 7:5.

Във втората част Андреева отново оказа сериозна съпротива. При 4:4 тя спаси три точки за пробив, но Чжън стигна до нов брейк в следващия гейм. Китайката приключи мача с ас.

Титлата идва след период на възстановяване

Чжън е в процес на възстановяване след контузия на лакътя на дясната ръка, заради която пропусна голяма част от миналия сезон и началото на 2026 година. Във финала тя разчиташе на мощния си форхенд и на бързи печеливши удари, с които контролираше разиграванията.

„Чувството да спечеля тук в Пекин е невероятно... това беше една от мечтите ми“, каза Чжън.

Миналата година участието ѝ в Пекин приключи неприятно, след като тя беше принудена да се откаже заради влошаване на контузията.

След успеха си китайката ще се изкачи от 54-то до 23-то място в световната ранглиста. Андреева, която е шампионка от Откритото първенство на Франция, остана втора в турнира.

Източници: bta.bg


Китай
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  • 1 Абе....

    1 0 Отговор
    Какво е това име бе, брат? Ни да го кажеш, ни да го напишеш.

    18:52 11.10.2026

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