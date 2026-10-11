Сливенският клуб „Стефан Данчев“ спечели турнир

Сливенският клуб по акробатика „Стефан Данчев“ спечели четвъртото издание на международния турнир по спортна акробатика „Стефка Спасова“. Домакините събраха 130,41 точки в състезанието, което се проведе в спортна зала „Васил Левски“ в Сливен.

В турнира участваха 360 състезатели от 23 клуба от България, Полша, Турция и Молдова. Второто място зае отборът на ЦСКА (София), а трети се класира тимът на Молдова.

Състезанието събра участници от четири държави

Наградите на призьорите връчиха заместник-кметът на Сливен Пепа Чиликова, главният съдия на турнира Гергана Недева и представител на фирма „Джени“. Състезанието беше организирано от клуб „Стефан Данчев“ със съдействието на Министерството на младежта и спорта, Българската федерация по спортна акробатика и Община Сливен.

На откриването присъства министърът на младежта и спорта Енчо Керязов. „Спортната акробатика дава на децата много повече от възможността да станат шампиони“, заяви той.

Турнирът носи името на световна шампионка

Името на турнира е свързано със Стефка Спасова, една от значимите фигури в историята на сливенската спортна акробатика. През 1974 г. в Москва тя печели световна титла и златен медал в дисциплината „женски двойки“ заедно със своята партньорка Калинка Лечева.

Източници: bta.bg