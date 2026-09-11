Калояна Налбантова с впечатляващ пробив до полуфиналите на турнира в Белгия

Калояна Налбантова демонстрира отлична форма и се класира за полуфиналите на престижния международен турнир по бадминтон в белгийския град Нюпорт. Възпитаничката на треньора Стилиян Макарски, която е втора поставена в основната схема, показа завидна класа и хладнокръвие на корта.

В четвъртфиналния сблъсък Налбантова се изправи срещу седмата в схемата Тереза Швабикова от Чехия. Българката не остави никакви шансове на съперничката си и триумфира с категоричен резултат – 21:14, 21:13. Срещата продължи едва 36 минути, през които Калояна доминираше във всяко разиграване и затвърди реномето си на една от фаворитките в надпреварата.

Това е трета поредна победа за Налбантова в белгийския турнир, което допълнително повишава самочувствието ѝ преди решителните битки.

На полуфиналите българската надежда ще се изправи срещу победителката от двубоя между квалификантката Цзян Пин Сюен от Тайван и третата поставена Вън Юй Чжан от Канада.