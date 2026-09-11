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Калояна Налбантова с впечатляващ пробив до полуфиналите на турнира в Белгия

Калояна Налбантова с впечатляващ пробив до полуфиналите на турнира в Белгия

11 Септември, 2026 16:48 383 0

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  • бадминтон-
  • нюпорт-
  • стилиян макарски

Българската бадминтонистка продължава победния си ход в Нюпорт

Калояна Налбантова с впечатляващ пробив до полуфиналите на турнира в Белгия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Калояна Налбантова демонстрира отлична форма и се класира за полуфиналите на престижния международен турнир по бадминтон в белгийския град Нюпорт. Възпитаничката на треньора Стилиян Макарски, която е втора поставена в основната схема, показа завидна класа и хладнокръвие на корта.

В четвъртфиналния сблъсък Налбантова се изправи срещу седмата в схемата Тереза Швабикова от Чехия. Българката не остави никакви шансове на съперничката си и триумфира с категоричен резултат – 21:14, 21:13. Срещата продължи едва 36 минути, през които Калояна доминираше във всяко разиграване и затвърди реномето си на една от фаворитките в надпреварата.

Това е трета поредна победа за Налбантова в белгийския турнир, което допълнително повишава самочувствието ѝ преди решителните битки.

На полуфиналите българската надежда ще се изправи срещу победителката от двубоя между квалификантката Цзян Пин Сюен от Тайван и третата поставена Вън Юй Чжан от Канада.


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