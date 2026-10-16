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Десислава Божилова празнува 34-и рожден ден с исторически рекорд
  Тема: Известни личности

Десислава Божилова празнува 34-и рожден ден с исторически рекорд

16 Октомври, 2026 22:17 638 0

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  • сливен

Българката е първата жена, ръководила финалите на трите турнира от „Тройната корона“ в снукъра

Десислава Божилова празнува 34-и рожден ден с исторически рекорд - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Когато Десислава Божилова застане до снукър масата, всяко движение има значение. Позицията на топките, тишината в залата и един-единствен сигнал могат да променят хода на най-важния мач. Днес българската реферка навършва 34 години, а зад гърба ѝ вече стои постижение, което никоя друга жена не е записвала в историята на снукъра.

Божилова е родена на 16 октомври 1992 г. в Сливен. Първият ѝ досег с щеката е чрез билярда, който започва да играе на 13 години. Снукърът идва от телевизионния екран, а по-късно и от залите в София, където тя се премества, за да учи ландшафтна архитектура в Лесотехническия университет.

Пътят ѝ към съдийството започва през 2012 г., когато издържа изпита за международен рефер. Решението се оказва по-важно от опита ѝ като състезател. „Играех билярд, после дойдох в София и пробвах да играя снукър, но като състезател не бях добра“, разказва Божилова пред БНР.

От професионалните маси до големите финали

Името ѝ постепенно се утвърждава в международния снукър тур. През 2022 г. Божилова получава назначение за финала на „Мастърс“ между Нийл Робъртсън и Бари Хоукинс. Мачът завършва с победа на Робъртсън с 10:4.

Същата година тя ръководи и финала на Шампионата на Обединеното кралство. В него Марк Алън побеждава Динг Дзюнхуей със 10:7. Двете назначения поставят българката сред реферите, на които се поверяват най-престижните срещи в календара.

Най-силната глава в кариерата ѝ идва през май 2025 г. в театър „Крусибъл“ в Шефийлд. Божилова е съдия на финала на световното първенство между Джао Синтонг и Марк Уилямс, спечелен от китаеца с 18:12.

С това тя става втората жена след Михаела Таб, ръководила финал на световното първенство. Постижението ѝ обаче е по-широко: Божилова е първата жена, била съдия на финалите на трите турнира от „Тройната корона“ - „Мастърс“, Шампионата на Обединеното кралство и световното първенство.

Спокойствието зад трудните решения

Съдийството в снукъра изисква познаване на правилата, концентрация и способност за незабавна реакция. Реферът трябва да следи едновременно ударите, разположението на топките и поведението около масата, без да се превръща в част от зрелището.

Божилова продължава да поддържа връзката си с билярда, но признава пред БНР, че по-често го играе за удоволствие. В професионалния снукър ролята ѝ е друга - да остане незабележима, докато не се наложи да вземе решение.

На 34 години Десислава Божилова вече има място сред важните български имена в международния снукър. Историята ѝ започва в Сливен с билярдна щека в ръка, минава през София и води до центъра на „Крусибъл“ - мястото, където най-тихите решения често тежат най-много.


Сливен / България
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