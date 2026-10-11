Хамилтън призна: Провалих стратегията на Ферари в Сингапур

Люис Хамилтън пое отговорността за стратегическото решение, което го лиши от подиум в Гран при на Сингапур. Пилотът на Ферари избра да остане на пистата при виртуална кола за сигурност и в крайна сметка завърши шести.

Неутрализацията беше активирана в 39-ата обиколка, след като Ланс Строл спря встрани от трасето заради предполагаем проблем със съединителя на своя Астън Мартин. В този момент Хамилтън вече беше изминал 21 обиколки с меките гуми, а съотборникът му Шарл Леклер имаше 15 тура със средно твърдия комплект.

Ферари изпусна възможност за двоен питстоп

Двата болида на Ферари се движеха на второ и трето място, като разликата между тях беше 4,4 секунди. Това даваше възможност на отбора да ги обслужи последователно в бокса. Леклер спря, но Хамилтън предпочете да продължи със старите гуми.

Британецът беше изпреварен и от Оскар Пиастри, който също смени гуми по време на виртуалната кола за сигурност заради бавно спадане на налягането. На финала Хамилтън остана на близо 46 секунди зад Леклер, а според изчисленията тактиката му е струвала около 41,5 секунди.

Васьор: Можехме да завършим втори и трети

„Провалих ви днес с тази стратегия. Решението беше изцяло мое“, каза Хамилтън по радиото.

Ръководителят на Ферари Фред Васьор обясни пред F1 TV, че стратегиите на двамата пилоти са били разделени още на старта, за да може Леклер да атакува потеглилия от първа позиция Макс Верстапен.

„Планът беше да приберем и двата болида, но Люис реши да остане на пистата“, заяви Васьор. По думите му това е било грешка и Ферари е имал възможност да завърши втори и трети.

След победата на Верстапен в Сингапур преднината на Хамилтън пред нидерландеца, който заема четвъртото място в генералното класиране, се сви до осем точки.

Източници: sportal.bg