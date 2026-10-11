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Сасуоло и Милан поделиха точките след 1:1 в Серия А

Сасуоло и Милан поделиха точките след 1:1 в Серия А

11 Октомври, 2026 21:38 378 0

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Адриен Рабио изведе гостите напред, но Кас Одентал изравни пет минути по-късно

Сасуоло и Милан поделиха точките след 1:1 в Серия А - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Сасуоло и Милан завършиха 1:1 в мач от шестия кръг на италианската Серия А. Двата гола паднаха след почивката, а равенството остави Милан на пето място в класирането с 12 точки. Сасуоло заема десетата позиция с 8 точки.

Първото полувреме предложи малко положения пред двете врати. В края му Гонсало Рамош насочи топката с глава към вратата на домакините, но Арианет Мурич успя да избие удара.

Милан поведе, но не задържа аванса

След почивката Милан заигра по-активно и стигна до гол. Лука Модрич подаде към Адриен Рабио, който се разписа за 1:0.

Преднината на гостите се задържа само пет минути. Кас Одентал изравни за Сасуоло с нисък удар по земя, оформяйки крайното 1:1.

Милан не успя да реагира с втори гол до края на срещата и трябваше да се задоволи с точка. Тимът остава сред съперниците на Левски в Лига Европа.

Източници: bta.bg


Италия
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