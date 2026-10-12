Каляри спря Ювентус с 1:1 в Сардиния

Каляри и Ювентус завършиха 1:1 в мач от шестия кръг на Серия „А“ на стадион „Унипол Домус“. Даниел Малдини даде преднина на домакините в 20-ата минута, а Рандал Коло Муани изравни за торинци девет минути преди края.

Ювентус започна по-активно и още в първите минути потърси удар към вратата на Елиа Каприле. Папе Сар и Франсиско Консейсао опитаха от дистанция, а в 15-ата минута Николас Гонсалес беше близо до гола след подаване на Уестън Маккени.

Каляри обаче се възползва от първата си по-сериозна възможност. След удар на Малдини и поредица от рикошети Пол Менди продължи топката към нападателя, който завърши атаката с точен удар за 1:0. Попадението беше четвърто поредно за Малдини в първенството и дойде в деня на рождения му ден.

Каприле задържа Каляри в мача

Ювентус продължи да владее топката, но трудно намираше път през защитата на домакините. Хари Уинкс отправи опасен удар за Каляри в 32-рата минута, докато Николас Гонсалес пропусна две възможности за гостите преди почивката.

След подновяването на играта натискът на Ювентус се засили. Едон Жегрова, който се появи от резервната скамейка, отправи няколко удара, но Каприле реагираше навреме. Вратарят спаси и опити на Дъглас Луис и Андреа Камбиазо.

Изравняването падна в 81-вата минута. Керим Алайбегович центрира отляво, а Коло Муани се измъкна от защитата и с глава изпрати топката в мрежата за 1:1.

Ювентус можеше да стигне и до победата. В 85-ата минута удар на Коло Муани се отби от напречната греда, а добавката на Ник Волтемаде беше спасена от Каприле. Малко по-късно вратарят на Каляри отрази и удар на Камбиазо.

Спалети: Такива мачове трябва да се печелят

„Такива мачове трябва да се печелят“, заяви треньорът на Ювентус Лучано Спалети след срещата. Той определи представянето на отбора си като силно, но посочи, че завършващият удар е останал недостатъчно ефективен.

Каляри събра 13 точки и запази четвъртото място във временното класиране. Ювентус има 11 точки и заема шестата позиция. След последния съдийски сигнал Спалети и наставникът на домакините Фабио Пизакане бяха отстранени след напрегнато спречкване край тъчлинията.

Източници: sportal.bg, ansa.it