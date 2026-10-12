Спортът по ТВ в понеделник (12 октомври)

07.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
07.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 2
13.00 Тенис, турнир в Шанхай МАХ Спорт 1
16.45 Пахтагор – АЛ Кадисия Нова спорт
18.00 ПАОК – Каламата Диема спорт 2
19.00 Ал Уасъл – Ал Ахли Нова спорт
19.30 Аталанта – Венеция МАХ Спорт 3
20.00 Лудогорец – Арда Диема спорт
21.15 Ал Насър – Нефтчи Диема спорт 3
21.15 Ал Гарафа – Естегал Нова спорт
21.45 Торино – Удинезе МАХ Спорт 3
22.00 Леванте – Севиля МАХ Спорт 4
22.00 Тенерифе – Жирона МАХ Спорт 2
22.00 Ковънтри – Нюкасъл Диема спорт 2
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1 Шехерзада
Тях къде ги гледаме, на ченгела ли?
06:36 12.10.2026