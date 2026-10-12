Рубен Аморим: Не можем да допускаме такъв гол след корнер

Старши треньорът на Милан Рубен Аморим анализира тактическите промени в играта на своя отбор при равенството със Сасуоло, включително включването на Лука Модрич на почивката. Наставникът обаче бе категоричен, че „росонерите“ не могат да допускат подобни голове след статични положения. Той изрази и съжалението си за контузията на Матео Габия. Милан се оттегли в международната пауза с усещането, че е намерил правилния си облик след победата с 3:0 над Лече. Затова тимът запази защитата си с четирима футболисти и при гостуването на Сасуоло на стадион „Мапей“. Адриен Рабио даде аванс на „росонерите“ с мощен удар в близкия горен ъгъл, изненадал вратаря Арианет Мурич. Каз Одентал обаче възстанови равенството след корнер, като отново се видяха проблемите на Милан при защита на статични положения.

„Заслужавахме да поведем, но след гола не успяхме да контролираме мача. Трябва да го правим с топката, а не да отстъпваме или просто да се опитваме да се защитаваме. Продължихме да натискаме, защото инициативата беше на наша страна, но не го правехме по правилния начин. Когато владеехме топката, я губехме прекалено бързо. Това може да се случи, но не можем да допускаме такъв гол след корнер“, заяви Аморим след мача.

Лука Модрич се появи в игра след почивката, а Рабио получи по-офанзивна роля. Аморим обаче подчерта, че промяната не е свързана единствено с индивидуалните качества на френския полузащитник.

„Не мисля, че става въпрос за отделни футболисти, а за ротациите в отбора и различните характеристики на играчите. Знаете, че Рабио ще търси топката близо до останалите халфове, докато Морейра е съвсем различен тип футболист на тази позиция. Модрич ни даде повече контрол върху топката, но същевременно страдахме малко повече при преходите. Опитвахме се да контролираме мача в половината на съперника, докато Сасуоло разчиташе основно на бързи контраатаки, включително след корнери. Мисля, че се защитавахме сравнително добре персонално. След като отбелязахме обаче, трябваше да забавим темпото и да задържим преднината си, а не го направихме“, обясни треньорът.

Аморим коментира и ролята на белгиеца Морейра, който трябваше да атакува свободните пространства и понякога да навлиза към центъра.

„Всичко зависи от това какъв мач очакваме. Знаем, че Рамос и Пулишич обичат да получават топката в краката си, затова понякога имаме нужда от футболисти, които да правят противоположни движения. Очаквах през второто полувреме да владеем повече топката, затова се нуждаех от играчи близо до наказателното поле на съперника. В тази ситуация е по-добре да имаш полузащитник, отколкото футболист, който просто да пробягва пространството по фланга. Видях също, че Сасуоло затваря много добре централната зона, а свободният играч обикновено беше Еступинян. Затова направихме ротации, за да се възползваме от пространствата“, каза Аморим.

Най-лошата новина за Милан от двубоя бе контузията на Матео Габия. Защитникът напусна терена на носилка, видимо разстроен, след като получи травма в лявото бедро. Това бе първият му старт за сезона, а първоначалните съмнения са за увреждане на мускулите сгъвачи.

„Не знам каква точно е контузията на Габия, но много съжалявам за него. Той работи изключително усърдно и заслужи мястото си в състава. Трудно е да се случи подобно нещо толкова рано. Понякога футболът поднася такива ситуации. Имахме няколко седмици без мачове и всички бяха здрави, но сега, когато отново играем редовно, се появиха проблемите с Алексис Салемакерс и Габия. Ще трябва да изчакаме и да видим какво ще стане“, завърши наставникът.