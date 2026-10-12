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Една година без Добромир Жечев - "Бобата"

Една година без Добромир Жечев - "Бобата"

12 Октомври, 2026 15:12 500 0

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Той е единственият български футболист, участвал на четири световни първенства

Една година без Добромир Жечев - "Бобата" - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

На 82-годишна възраст преди година почина легендата на „Левски“ и българския футбол Добромир Жечев.

"Бобата", както галено всички наричаха железния бранител, изиграва 193 мача със синия екип, в които отбелязва 16 гола.

Той е двукратен шампион с „Левски“, както и двукратен носител на Купата на България.

През 1981 година той е назначен и за старши треньор на „Левски“, като успява да спечели Купата на НРБ през сезон 1981/1982 година.

Поставя и основите на едно от най-силните "сини" поколения с играчи като Наско Сираков, Борислав Михайлов, Божидар Искренов и много други.

"Бобата" Жечев остава в историята и като единственият български футболист, участвал на 4 световни първенства – в Чили 1962 година, Англия 1966 година, Мексико 1970 година и Германия 1974 година, където остава резерва в двубоите, но все пак е част от разширения състав.

Добромир Жечев винаги е бил символ на джентълменство и спортсменство на терена.

Поклон!


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