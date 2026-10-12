Локомотив Пловдив откри дарителски сметки за школата и мъжкия отбор след оттеглянето на Крушарски

Ръководството на Локомотив Пловдив излезе с официално съобщение, с което обяви откриването на две дарителски банкови сметки в помощ на клуба.

Едната от сметките ще бъде предназначена за нуждите на детско-юношеската школа на „смърфовете“, а втората ще служи за подпомагане и издръжка на представителния мъжки отбор.

Ходът идва на фона на тежката ситуация при „черно-белите“. Както е известно, собственикът Христо Крушарски е взел окончателно решение да се оттегли от управлението на „железничарите“, а от управата признаха, че не могат да се ангажират с конкретен срок кога ще бъде намерен нов инвеститор и благодетел на клуба.

С дарителските сметки от Лаута се надяват да получат подкрепа от феновете и обществеността, за да бъде осигурено нормалното функциониране на школата и първия отбор в преходния период.

Ето изявлението на клуба:

"Локомотивци,



След последното ни изявление получихме множество съобщения и запитвания от привърженици, които изразиха желание да подкрепят финансово любимия си клуб. Тази реакция е поредното доказателство, че в трудните моменти Локомотив винаги може да разчита на най-голямата си сила - "черно-бялата" общност. В отговор на тази инициатива и желанието на самите привърженици, ръководството на ПФК Локомотив Пловдив предприе необходимите действия за обособяването на две отделни дарителски банкови сметки. За нуждите на детско-юношеската школа ще бъде използвана вече съществуваща сметка, а за представителния отбор е открита нова, предназначена единствено за неговото подпомагане и издръжка.

Осъзнаваме, че доверието на привържениците е отговорност, която трябва да бъде оправдана. Затова ще се стремим да осигурим необходимата отчетност за постъпилите средства и тяхното разходване. Искаме изрично да подчертаем, че тази инициатива не е задължение за никого. Тя е възможност за всички, които сами изразиха желание да помогнат на Локомотив в настоящия труден период.

Благодарим на всеки локомотивец, който застава зад клуба - независимо дали с присъствие на трибуните, закупен билет, дарение или по друг начин. Всяка подкрепа има значение и нито една не се приема за даденост.

Дарителска сметка за представителния отбор:

Титуляр: Сдружение „Магията на Пловдив“

Банка: International Asset Bank

IBAN: BG44IABG709514013466 01

BIC: IABGBGSF

Валута: EUR

Основание: Дарение за представителния отбор на ПФК Локомотив Пловдив "