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Локомотив Пловдив откри дарителски сметки за школата и мъжкия отбор след оттеглянето на Крушарски

Локомотив Пловдив откри дарителски сметки за школата и мъжкия отбор след оттеглянето на Крушарски

12 Октомври, 2026 16:19 383 2

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  • лаута

Ходът идва на фона на тежката ситуация при „черно-белите“

Локомотив Пловдив откри дарителски сметки за школата и мъжкия отбор след оттеглянето на Крушарски - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на Локомотив Пловдив излезе с официално съобщение, с което обяви откриването на две дарителски банкови сметки в помощ на клуба.

Едната от сметките ще бъде предназначена за нуждите на детско-юношеската школа на „смърфовете“, а втората ще служи за подпомагане и издръжка на представителния мъжки отбор.

Ходът идва на фона на тежката ситуация при „черно-белите“. Както е известно, собственикът Христо Крушарски е взел окончателно решение да се оттегли от управлението на „железничарите“, а от управата признаха, че не могат да се ангажират с конкретен срок кога ще бъде намерен нов инвеститор и благодетел на клуба.

С дарителските сметки от Лаута се надяват да получат подкрепа от феновете и обществеността, за да бъде осигурено нормалното функциониране на школата и първия отбор в преходния период.

Ето изявлението на клуба:

"Локомотивци,

След последното ни изявление получихме множество съобщения и запитвания от привърженици, които изразиха желание да подкрепят финансово любимия си клуб. Тази реакция е поредното доказателство, че в трудните моменти Локомотив винаги може да разчита на най-голямата си сила - "черно-бялата" общност. В отговор на тази инициатива и желанието на самите привърженици, ръководството на ПФК Локомотив Пловдив предприе необходимите действия за обособяването на две отделни дарителски банкови сметки. За нуждите на детско-юношеската школа ще бъде използвана вече съществуваща сметка, а за представителния отбор е открита нова, предназначена единствено за неговото подпомагане и издръжка.

Осъзнаваме, че доверието на привържениците е отговорност, която трябва да бъде оправдана. Затова ще се стремим да осигурим необходимата отчетност за постъпилите средства и тяхното разходване. Искаме изрично да подчертаем, че тази инициатива не е задължение за никого. Тя е възможност за всички, които сами изразиха желание да помогнат на Локомотив в настоящия труден период.

Благодарим на всеки локомотивец, който застава зад клуба - независимо дали с присъствие на трибуните, закупен билет, дарение или по друг начин. Всяка подкрепа има значение и нито една не се приема за даденост.

Дарителска сметка за представителния отбор:
Титуляр: Сдружение „Магията на Пловдив“
Банка: International Asset Bank
IBAN: BG44IABG709514013466 01
BIC: IABGBGSF
Валута: EUR
Основание: Дарение за представителния отбор на ПФК Локомотив Пловдив "


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 19?6

    2 0 Отговор
    Толкова ли няма някой мафиот дето му трябва отбор? Едно време Жоро Илиев като ги взе и ги смени с Велбъжд даже им купи шампионската титла

    16:22 12.10.2026

  • 2 Мдаа!🤔

    0 0 Отговор
    Ако всеки от всеотдайната публика на Локо Пловдив дари, колкото му е възможно, ще съберат общо 100евро за да купят по баничка и боза на представителният отбор!😂😂😂
    Нямат място в Първа лига!

    16:46 12.10.2026

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