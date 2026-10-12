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Контузии разтърсиха Арсенал преди домакинството на Лил

Контузии разтърсиха Арсенал преди домакинството на Лил

12 Октомври, 2026 22:23 409 0

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Микел Артета потвърди, че Пиеро Инкапие и Мартин Субименди са получили травми

Контузии разтърсиха Арсенал преди домакинството на Лил - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лоши новини за Арсенал броени часове преди домакинството на Лил в Шампионската лига. Мениджърът Микел Артета потвърди, че Пиеро Инкапие и Мартин Субименди са получили травми в глезените по време на възстановителна сесия след мача с Лийдс. Двамата със сигурност отпадат за утрешния двубой, а допълнителни изследвания ще покажат колко дълго ще отсъстват.

Испанецът не скри разочарованието си, тъй като контузиите са дошли в тренировка, предвидена за футболисти с по-малко игрови минути срещу Лийдс. По думите му състоянието на еквадореца буди повече притеснения.

"Бяхме планирали занимание след мача за играчите, които не бяха играли достатъчно, но при две много злощастни ситуации загубихме двама. Не е никак добре. Трябва да ги прегледаме днес и да направим допълнителни изследвания, за да видим какво е състоянието им. Едва тогава ще можем да определим колко време ще отсъстват. Случаят на Пиеро изглежда малко по-сериозен", заяви Артета.

Все пак наставникът на "артилеристите" даде и обнадеждаващи новини около Уилям Салиба. Френският бранител все още не е играл през този сезон заради проблем в гърба, но вече повече от седмица тренира индивидуално и постепенно вдига натоварването.

"Управляваме натоварването, както и броя на повторенията и поредните тренировъчни сесии, които той може да издържи. Повишава физическия си капацитет до добро ниво. Нека видим през следващите седмици дали ще можем да го включим в работата с отбора", обясни Артета, без да се ангажира с точна дата за завръщането му.

Въпреки кадровите проблеми, Арсенал влиза с големи амбиции в турнира. През миналия сезон лондончани стигнаха до финала, но не успяха да вдигнат трофея.

"Мисля, че сме наистина щастливи отново да участваме в Шампионската лига. Искаме да запазим инерцията, тъй като миналата година се представихме много добре. Това е поредната възможност да атакуваме турнира", подчерта Артета.

Допълнителен заряд на мача на "Емиратс" ще придаде завръщането на Оливие Жиру. Французинът, който сега играе за Лил, прекара шест сезона в Арсенал. Артета, който е бил негов съотборник, го определи като "забележителна личност и чудесен човек" и припомни влиянието му след идването от Монпелие.


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