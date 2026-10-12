Гьозтепе и Станимир Стоилов с разгром в Турция

Най-после дойде и първият успех през настоящия сезон за Станимир Стоилов в Турция. Неговият Гьозтепе изнесе урок по ефективност и разби като гост Еюпспор с 0:4 в двубой от 7-ия кръг на Суперлигата.

Успехът извади тима от Измир от дъното – вече с 6 точки "жълто-червените" са на 15-а позиция, докато Еюпспор затъна на последното място с едва 3 пункта.

Домакините сами си вкараха автогол още в началото. В 10-ата минута нападателят им Ахмед Абдулахи извърши грубо нарушение и получи директен червен картон, а съдията посочи бялата точка. Жуан Сантош не сбърка от 11-те метра в 11-ата минута и даде аванс на Гьозтепе.

Истинското шоу обаче дойде през второто полувреме с влизането на Андре Енрике. 21-годишният бразилец се появи след почивката и за малко повече от 20 минути реши всичко – с попадения в 54-ата и 59-ата минута направи 0:3.

Точка на спора сложи отново той. В 76-ата минута измирци получиха втора дузпа и Енрике пое отговорността, за да оформи своя хеттрик и крайното 0:4.

Така Стоилов вече може да диша по-спокойно. Следващият тест за него и отбора е на 18 октомври – гостуване на Коджаелиспор, докато Еюпспор ще гостува на Ерзурумспор.