Джордж Ръсел призна: Ред Бул е най-добрият отбор в момента, трябва да се учим от Верстапен

В момента Ред Бул е най-добрият отбор във Формула 1 и в Мерцедес са длъжни да намерят начин да се възползват от подобренията по автомобила по същия начин, както го прави Макс Верстапен, заяви Джордж Ръсел. Той завърши едва девети в Сингапур след наказание, докато Кими Антонели се качи на подиума с трето място.

Верстапен пък триумфира в последните две състезания в Сепанг и Сингапур, а предимството му изглежда огромно.

"Цифрите сочат, че автомобилът се движи според очакванията ни, но самото време за обиколка не е добро. Трябва да опитаме да разберем как да накараме системата да работи по-добре", каза Ръсел, цитиран от Моторспорт.

"Имам предвид, че ни трябваха 5, 10 или 20 секунди повече. Това щеше да помогне. Най-важното нещо за нас като отбор е да разберем как да подобрим представянето ни, защото Ред Бул са просто впечатляващи в последните три седмици. Направиха го и на различни по характеристики трасета, така че можем да съдим, че те са най-добрият отбор в момента", добави той.

"Според мен просто не извличаме максимума от новия пакет ъпгрейди. Ред Бул направиха огромна крачка напред и Макс се чувства много комфортно в болида. Той извлича максимума. Ние просто опитваме да разберем как да се възползваме по най-добрия начин от подобренията", завърши британецът.