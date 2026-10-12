Лудогорец разгроми Арда

Лудогорец не остави шансове на Арда Кърджали и спечели с категоричното 5:0 в последния мач от 11-ия кръг на Първа лига.

Домакините от Разград откриха резултата в 18-ата минута. Руан Крус пусна брилянтен пас зад защитата към Кайо Видал, който запази хладнокръвие и прати топката покрай Анатолий Господинов за 1:0.

В 30-ата минута Арда остана с човек по-малко. Георги Николов бе задържан от Хосам Абделмагид и реагира с удар без топка. Нарушението не изглеждаше грубо, но Колев веднага вдигна червения картон. Любопитното е, че египетският бранител вече имаше жълт картон и при друга преценка можеше да получи втори, но бе пощаден.

До почивката "орлите" решиха всичко. В 44-ата минута отново Руан Крус бе в ролята на асистент, извеждайки капитана в този мач Бърнард Текпетей, който с мощен изстрел с левия крак удвои аванса.

В добавеното време на първата част ганаецът реализира втория си гол – от пряк свободен удар, като топката рикошира във Виктор Попов и стана неспасяема за Господинов – 3:0.

След паузата разгромът продължи. В 55-ата минута Агибу Камара намери Руан Крус в наказателното поле и бразилецът стреля, а след рикошет във Виктор Любенов кълбото отново влезе във вратата на кърджалийци – 4:0.

Крайното 5:0 оформи Иван Йорданов в 86-ата минута. Той получи топката от Амир Хаджиахметович и с дебютното си попадение сложи точка на спора.

Така Лудогорец запазва 3-то място в подреждането с 26 точки, докато Арда е на 6-а позиция със 17 пункта.