Бранител на ЦСКА под въпрос за Монако, аржентинец се завръща

Защитникът на ЦСКА Жан-Филип Гбамен е под сериозна въпросителна за мача с Монако на старта на Лига на конференциите. Котдивоарецът пропусна гостуването на ЦСКА 1948, като лекарският щаб на "червените" прави всичко възможно да го вдигне за домакинството на "монегаските".

Добрата новина за "армейците" е, че Анжело Мартино ще бъде на линия за двубоя в четвъртък. Аржентинецът беше заменен принудително на полувремето в Бистрица, след като е усетил болежки.

ЦСКА започна вчера подготовката си за старта в Лигата на конференциите. Утре от 12:00 ч. Маркус Гиздол ще даде пресконференция, а официалното занимание на армейците ще се проведе от 16:00 ч. на базата в Панчарево.