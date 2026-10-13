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Мустафа Сангаре се размина със сериозна контузия

Мустафа Сангаре се размина със сериозна контузия

13 Октомври, 2026 09:59 618 2

  • левски-
  • мустафа сангаре-
  • футбол

Малиецът започна като титуляр в гостуването на Черно море, спечелено от "сините" с 2:0, но беше заменен принудително в 37-ата минута от Алекс Сентейес

Мустафа Сангаре се размина със сериозна контузия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре се размина със сериозна контузия. Малиецът започна като титуляр в гостуването на Черно море, спечелено от "сините" с 2:0, но беше заменен принудително в 37-ата минута от Алекс Сентейес.

27-годишният футболист излезе на „Тича“ с обезболяващи ленти на десния си крак и в края на първата част Хулио Веласкес е решил превантивно да го замени, за да не се стигне до нов сериозен проблем. Той не тренира вчера с тима, но се очаква в следващите дни да го стори.

По-притеснителното е, че за Сангаре това е пореден проблем след контузията, която получи срещу Локомотив София през миналия шампионат. През този сезон той е записал едва 53 минути на терена – при победата с 2:1 над Локо София, при нулевото равенство с Ботев Враца преди паузата и успеха над "моряците" в неделя.

Малиецът не беше картотекиран от Левски за мачовете в основната фаза на Лига Европа. Неговият договор е до края на сезона и на този етап няма яснота дали шампионите ще го подновят.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този

    0 0 Отговор
    е много чуплив , да не говорим, че не става за централен нападател. Да ходи да се пробва в маратонското бягане.

    10:41 13.10.2026

  • 2 Син Хун

    2 0 Отговор
    Надявам се след зимния трансферен прозорец вече да не е футболист на Левски.

    10:48 13.10.2026

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