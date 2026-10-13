Нападателят на Левски Мустафа Сангаре се размина със сериозна контузия. Малиецът започна като титуляр в гостуването на Черно море, спечелено от "сините" с 2:0, но беше заменен принудително в 37-ата минута от Алекс Сентейес.

27-годишният футболист излезе на „Тича“ с обезболяващи ленти на десния си крак и в края на първата част Хулио Веласкес е решил превантивно да го замени, за да не се стигне до нов сериозен проблем. Той не тренира вчера с тима, но се очаква в следващите дни да го стори.

По-притеснителното е, че за Сангаре това е пореден проблем след контузията, която получи срещу Локомотив София през миналия шампионат. През този сезон той е записал едва 53 минути на терена – при победата с 2:1 над Локо София, при нулевото равенство с Ботев Враца преди паузата и успеха над "моряците" в неделя.

Малиецът не беше картотекиран от Левски за мачовете в основната фаза на Лига Европа. Неговият договор е до края на сезона и на този етап няма яснота дали шампионите ще го подновят.