Атлетико Мадрид срещу Манчестър Юнайтед - най-интересния мач от днешната програма в Шампионска лига

Атлетико Мадрид приема Манчестър Юнайтед в най-интересния мач от днешната програма в Шампионска лига. Двубоят започва в 22:00 часа на "Метрополитано".

Двата отбора се срещнаха през лятото, като Ман Юнайтед спечели с 2:1. Преди това "червените дяволи" нямаха победа в три поредни срещи с мадридчани, като тимът на Диего Симеоне спечели две от тях. През сезон 2022/23 "дюшекчиите" елиминираха английския си съперник в осминафиналите на ШЛ с общ резултат 2:1.

В последния си мач от Ла Лига Атлетико постигна трудна победа с 2:1 над Алавес. Манчестър Юнайтед пък е в серия от четири мача без победа, след като завърши 1:1 у дома срещу Тотнъм във Висшата лига.

В друг интересен мач по същото време Галатасарай приема Барселона от 22:00 часа в Истанбул. Каталунците са в изумителна форма и не познават друго освен победата от началото на сезона. 3:0 над Хетафе бе осмият пореден успех от осем мача за тима в шампионата. Поредната атака на Шампионска лига пък започна с 5:1 в първия кръг над Фейенорд.

Галатасарай допусна поражение с 1:3 от Спортинг Лисабон на старта на турнира. В последния си мач възпитаниците на Окан Бурук победиха с 3:1 у дома Касъмпаша.

Друг от фаворитите в турнира Байерн гостува на Викинг в Ставангер. Срещата е с начален час 22:00. Баварците разбиха Бодьо/Глимт с 5:0 в първия си мач в Шампионска лига. През уикенда завършиха 2:2 срещу Аугсбург като гост в Бундеслигата. Главен съдия на мача е Георги Кабаков.

Програма на мачовете за вторник:

19:45 ч.

Ланс - Спортинг

Сабах - Славия Прага

22:00 ч.

Арсенал - Лил

Атлетико Мадрид - Манчестър Юнайтед

Викинг - Байерн Мюнхен

Виляреал - Наполи

Галатасарай - Барселона

Интер - Клуб Брюж

РБ Лайпциг - ПСВ Айндховен.