Спешна проверка от Прокуратурата поиска Българска федерация по борба

Управителният съвет (УС) на сдружение с нестопанска цел "Българска федерация по борба" (БФ Борба) взе решение да сезира Софийска градска прокуратура (СГП) с официален сигнал за извършване на всестранна проверка относно автентичността, законосъобразността и редовността на документите и представителната власт по подписката на спортни клубове, инициирана и организирана с участието на СКБ "ЦСКА", послужила като основание за съдебно свикване на извънредно Общо събрание на федерацията.

Искането за свикване на събранието бе депозирано чрез нотариална покана от пълномощника на група клубове, начело със СКБ "ЦСКА" - адвокат Станислав Трендафилов, връчена на 11 юни 2026 г. на адреса на управление на БФ Борба чрез тогавашния определен от УС генерален секретар Белчо Горанов. След като с Решение № 1090 от 10 август 2026 г. по ч.т.д. № 1343/2026 г. Софийският градски съд първоначално остави искането без уважение, с Решение № 421 от 3 септември 2026 г. по въззивно търговско дело № 20261001000544 Софийският апелативен съд (САС) отмени първоинстанционния акт и постанови свикване на извънредно Общо събрание на БФ Борба на основание чл. 26, ал. 1, изр. второ от ЗЮЛНЦ.

Съгласно окончателния съдебен акт на САС, извънредното Общо събрание е насрочено за 17 октомври 2026 г. от 10:30 часа на адрес: гр. София, район „Студентски“, бул. „Академик Стефан Младенов“ № 21, Национална спортна академия „Васил Левски“, зала „Аула Максима“ А1, при следния дневен ред:

Освобождаване от длъжност и от отговорност на досегашните членове на Управителния съвет на Българска федерация по борба и избор на нов членски състав на Управителния съвет;

Освобождаване от длъжност и от отговорност на Председателя на Управителния съвет (Президент) на Българска федерация по борба и избор на нов Председател на Управителния съвет (Президент);

Приемане на нов Устав на Българска федерация по борба.

В сигнала до СГП Управителният съвет настоява компетентните органи да проверят всички факти и обстоятелства около съставянето и окомплектоването на приложените индивидуални клубни решения и пълномощни, както и действията и бездействията на бившия генерален секретар Белчо Горанов при тяхното приемане и удостоверяване. Според ръководството на федерацията са налице сериозни съмнения, че служебни действия и бездействия са обслужвали интересите на конкретен спортен клуб - СКБ "ЦСКА", в ущърб на федерацията и нейните членове.

Ръководството на БФ Борба изрично подчертава, че са налице категорични данни за относими официални документи, свързани с членския състав на федерацията и валидността на подписката, които умишлено не са били представени пред съда от Белчо Горанов. Става въпрос за актуалния към момента на съдебното производство списък на всички клубове - редовни членове на федерацията, действителния актуален списък на клубовете, реално подкрепящи искането, както и документи и решения относно надлежната представителна власт и волеизявления на отделните клубове. Управителният съвет на БФ Борба счита, че тези доказателства са от решаващо значение за установяване на законовия кворум от 1/3 от членския състав по чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и умишленото им скриване и непредставяне пред съдебния състав е опорочило доказателствената съвкупност по делото, лишавайки съда от възможността да постанови акт изцяло в полза на легитимното ръководство на федерацията.

Допълнително основание за безпокойство пораждат събитията от 12 октомври 2026 г., когато в деловодството на БФ Борба под вх. № 315 постъпи съвместна жалба от председателя на Управителния съвет на СКБ "ЦСКА" Методи Пенев и Белчо Горанов срещу решението на УС от 5 октомври 2026 г. за освобождаването на Горанов от длъжност. В подадената жалба Белчо Горанов продължава неправомерно да се подписва с качеството "Генерален секретар на БФБ".

Управителният съвет на БФ Борба категорично уточнява, че лицето Белчо Горанов никога не е било вписвано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ (ТРРЮЛНЦ) като генерален секретар или законен представител на федерацията. Съгласно официалните вписвания в регистъра единствен законен представител на сдружението е председателят на УС г-жа Станка Златева Христова. Функциите на Горанов като генерален секретар произтичаха единствено от вътрешно решение на УС от 13 март 2026 г. и бяха изрично прекратени с решение на същия управителен орган от 5 октомври 2026 г., поради което продължаващото използване на това длъжностно качество е напълно неоснователно и подвеждащо.

Управителният съвет на БФ Борба заявява, че ще изпълни стриктно всички свои законови и уставни задължения във връзка с решението на Софийския апелативен съд за провеждане на събранието на 17 октомври 2026 г. В същото време ръководството на федерацията и законният ѝ представител Станка Златева подчертават, че сезирането на държавните контролни органи е законен дълг с оглед защита на публичния интерес, законността и правата на всички спортни клубове.

В същото време УС подчертава, че федерацията и законно избраният ѝ председател Станка Златева не могат да носят отговорност за обстоятелства извън техния контрол, които биха възпрепятствали провеждането на събрание в пълно съответствие с изискванията на българското законодателство.

Управителният съвет на БФ Борба не може да предрешава и не носи отговорност за бъдещите актове на компетентните държавни органи - българската прокуратура и българския съд, в чиято компетентност е да проверят изложените обстоятелства и да се произнесат по въпросите, свързани със законосъобразността на действията и провеждането на извънредното Общо събрание.Учи славянски

УС на БФ Борба ще продължи да защитава интересите на федерацията, нейните клубове и състезатели, като настоява за спазване на закона, Устава и решенията на легитимните управленски органи.