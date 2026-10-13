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Даниел Карвахал подписа с Хетафе

Даниел Карвахал подписа с Хетафе

13 Октомври, 2026 13:29 409 0

  • реал мадрид-
  • даниел карвахал-
  • хетафе-
  • футбол

Сделката се забави, след като беше блокирана от Ла Лига, тъй като испанският клуб надвишаваше тавана на заплати

Даниел Карвахал подписа с Хетафе - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на Реал Мадрид Даниел Карвахал е подписал своя договор с Хетафе днес, съобщава Фабрицио Романо. Клубът от предградията на Мадрид беше уточнил личните условия на десния бек, който е свободен агент, преди няколко дни. Сделката се забави, след като беше блокирана от Ла Лига, тъй като испанският клуб надвишаваше тавана на заплати.

Ситуацията беше разрешена, след като президентът на Хетафе Анхел Торес представи банкова гаранция пред испанското първенство, осигурявайки необходимия финансов ресурс.

Планира се официално трансферът да бъде обявен след мача с Университатя Крайова в четвъртък.

Вестник "Марка" добавя, че от Хетафе се опитват да се подсилят с още един ветеран. Клубът води преговори с Даниел Парехо. 37-годишният халф е свободен агент, след като договорът му с Виляреал изтече в края на миналия сезон.


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