Валентин Йорданов: Борбата ни е близо до дъното

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Легендите на борбата се обединиха срещу кризата в спорта и застанаха зад Тодор Ангелов

Българската борба е пред сериозен колапс и се намира изключително близо до дъното. За това алармира олимпийският шампион от Атланта 1996 г. Валентин Йорданов, който официално подкрепи кандидатурата на Тодор Ангелов за нов председател на Българската федерация по борба (БФБ).

В обща медийна изява Йорданов застана рамо до рамо с друг легендарен шампион – двукратния олимпийски първенец Армен Назарян, както и с дългогодишния благодетел на този спорт у нас Гриша Ганчев. Триото подчерта, че основната цел на подкрепата за Ангелов е постигането на пълно обединение между състезатели, треньори и отделните клубове в страната.

Без реваншизъм, а в търсене на изход от кризата

Йорданов, който години наред бе начело на федерацията, категорично заяви, че в действията им няма лични интереси, стремеж към финансова изгода или реваншизъм. По думите му негативните процеси в българската борба вече се коментират активно както у нас, така и в чужбина. Целта на новата коалиция е връщането на спортната слава на България и постигането на високи резултати на бъдещи олимпийски и световни форуми.

Казусът с отсъствието на Новиков и Милов

Сериозно внимание по време на брифинга бе обърнато и на скандала около отпадането на Семен Новиков и Кирил Милов от състава за предстоящото Световно първенство. Йорданов ги определи като сигурни претенденти за медали и изрази съжаление, че няма да reprezentират страната. той призова за въвеждането на ясни и прозрачни правила при определянето на националните гарнитури.

От своя страна от ръководството на БФБ аргументираха липсата им с неизпълнение на изискванията за централизирана подготовка от страна на състезателите на ЦСКА, докато от щаба на борците настояваха те да продължат да тренират с личните си наставници.

Йорданов подчерта още, че е необходима много по-сериозна подкрепа за детско-юношеските школи и клубовете по места, като бе категоричен, че няма да се оттегли от каузата и ще продължи да помага на българската борба.

Напрежение преди извънредното събрание на 17 октомври

Кулминацията на битката за управлението на спортната федерация се очаква на 17 октомври в София, за когато е насрочено Извънредното общо събрание.

Армен Назарян също отправи силен призив за съгласие и промяна, като отправи директни критики към настоящия президент на централата Станка Златева. Назарян я призова да се оттегли от поста с довода, че с действията си е допуснала разединение в средите на борбата.