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Валентин Йорданов: Борбата ни е близо до дъното
  Тема: Български спортни успехи

Валентин Йорданов: Борбата ни е близо до дъното

13 Октомври, 2026 15:43 939 6

  • валентин йорданов-
  • българска федерация по борба-
  • тодор ангелов-
  • станка златева-
  • семен новиков

Олимпийският шампион подкрепи Тодор Ангелов за президент на федерацията и поиска ясни правила за националния отбор

Валентин Йорданов: Борбата ни е близо до дъното - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ето подробно преработена и структурирана статия, готова за публикуване, заедно с подходящо заглавие и списък с тагове:

Легендите на борбата се обединиха срещу кризата в спорта и застанаха зад Тодор Ангелов

Българската борба е пред сериозен колапс и се намира изключително близо до дъното. За това алармира олимпийският шампион от Атланта 1996 г. Валентин Йорданов, който официално подкрепи кандидатурата на Тодор Ангелов за нов председател на Българската федерация по борба (БФБ).

В обща медийна изява Йорданов застана рамо до рамо с друг легендарен шампион – двукратния олимпийски първенец Армен Назарян, както и с дългогодишния благодетел на този спорт у нас Гриша Ганчев. Триото подчерта, че основната цел на подкрепата за Ангелов е постигането на пълно обединение между състезатели, треньори и отделните клубове в страната.

Без реваншизъм, а в търсене на изход от кризата

Йорданов, който години наред бе начело на федерацията, категорично заяви, че в действията им няма лични интереси, стремеж към финансова изгода или реваншизъм. По думите му негативните процеси в българската борба вече се коментират активно както у нас, така и в чужбина. Целта на новата коалиция е връщането на спортната слава на България и постигането на високи резултати на бъдещи олимпийски и световни форуми.

Казусът с отсъствието на Новиков и Милов

Сериозно внимание по време на брифинга бе обърнато и на скандала около отпадането на Семен Новиков и Кирил Милов от състава за предстоящото Световно първенство. Йорданов ги определи като сигурни претенденти за медали и изрази съжаление, че няма да reprezentират страната. той призова за въвеждането на ясни и прозрачни правила при определянето на националните гарнитури.

От своя страна от ръководството на БФБ аргументираха липсата им с неизпълнение на изискванията за централизирана подготовка от страна на състезателите на ЦСКА, докато от щаба на борците настояваха те да продължат да тренират с личните си наставници.

Йорданов подчерта още, че е необходима много по-сериозна подкрепа за детско-юношеските школи и клубовете по места, като бе категоричен, че няма да се оттегли от каузата и ще продължи да помага на българската борба.

Напрежение преди извънредното събрание на 17 октомври

Кулминацията на битката за управлението на спортната федерация се очаква на 17 октомври в София, за когато е насрочено Извънредното общо събрание.

Армен Назарян също отправи силен призив за съгласие и промяна, като отправи директни критики към настоящия президент на централата Станка Златева. Назарян я призова да се оттегли от поста с довода, че с действията си е допуснала разединение в средите на борбата.


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  • 1 мдааааа

    4 0 Отговор
    Още може ...

    15:53 13.10.2026

  • 2 Да истина е

    2 0 Отговор
    Всичко е на дъното,вкл.Човешки права,зануляват всичко!

    15:54 13.10.2026

  • 3 олигапрх

    2 3 Отговор
    докато оня джуджето е в борбата така ще е

    15:55 13.10.2026

  • 4 Елементарно , бе Уотсън !

    7 1 Отговор
    Това че си добър борец , не значи , че си добър ръководител . За съжаление Станка се постара да го покаже .

    15:59 13.10.2026

  • 5 станкъ блеефска

    2 1 Отговор
    слава на деписе

    16:20 13.10.2026

  • 6 Некои си

    1 2 Отговор
    Олигарха и крадец Г.Г. иска да превземе и борбата за лични облаги

    16:48 13.10.2026

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