Страхотен старт в Майорка: Лидия Енчева се класира за втория кръг на WTA 125 турнира

Българската тенисистка Лидия Енчева записа ценна победа и се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей от сериите WTA 125 в Майорка (Испания), който е с награден фонд 125 хиляди евро.

20-годишната състезателка от Силистра, която попадна в основната схема като „щастлива губеща“ (lucky loser) от пресявките, показа много зряла игра и надделя над квалификантката Анета Кучмова от Чехия с 6:2, 6:4 за час и 24 минути.

Срещата започна с пълна доминация за българката, която наниза серия от пет последователни гейма в първия сет. Въпреки че Кучмова успее да върне един от пробивите, Енчева запази хладнокръвие и безпроблемно затвори частта с 6:2.

Вторият сет вървеше гейм за гейм до петата част, когато родната състезателка нанесе решителен удар, осъществявайки пробив за 3:2. До края на двубоя Енчева бе безупречна на свой сервис и не даде никакви шансове на чехкинята за обрат, подпечатвайки крайното 6:4.

С успеха си в испанския курорт Лидия Енчева си осигури 15 точки за ранглистата на WTA. Благодарение на тях тя затвърждава възхода си през тази седмица, в която вече заема най-високото си класиране в кариерата – 348-о място в света.

В битка за място на четвъртфиналите българката ще се изправи срещу водачката в основната схема Юлия Грабер. 30-годишната австрийка заема 97-о място в световната ранглиста, а двубоят между двете ще се изиграе в сряда.

Участието си в Майорка продължава и другата българска надежда – поставената под номер 7 в схемата Елизара Янева. В сряда тя ще изиграе своя мач от турнира, а нейна съперничка ще бъде френската квалификантка Карол Моне.