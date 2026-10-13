Съдебната сага продължава: Ювентус атакува пред Върховния съд решението за милионите на Кристиано Роналдо

Ювентус не се отказва от правната си битка срещу бившата си звезда Кристиано Роналдо. Италианският гранд е внесъл жалба пред Върховния касационен съд на страната, с което оспорва задължението да изплати на португалеца сумата от 9,8 милиона евро под формата на неизплатени възнаграждения.

Този ход идва, след като през януари тази година апелативният съд в Торино официално отхвърли предходната жалба на „старата госпожа“ и потвърди решението в полза на нападателя.

Финансовият спор между двете страни датира още от 2021 г., когато петкратният носител на „Златната топка“ напусна Торино, за да се завърне в Манчестър Юнайтед. Казусът се върти около специално споразумение за отложени заплати, сключено в периода на пандемията от COVID-19.

Първоначално Роналдо претендираше за общо 19,5 милиона евро, които според неговите адвокати клубът е трябвало да му преведе за последния му сезон в Италия. През април 2024 г. специална арбитражна комисия постанови компромисно решение – Ювентус да покрие половината от сумата (9,8 милиона евро), заедно с дължимите лихви и корекции заради инфлацията.

Макар клубът упорито да оспорва това решение през годините, съдебните инстанции до момента застават на страната на футболиста. Към момента все още няма насрочена официална дата, на която Върховният касационен съд да разгледе казуса.

Въпреки тежкия юридически спор, от ръководството на Ювентус успокояват своите привържници и акционери. В официалния финансов отчет на клуба е посочено, че потенциалните разходи по този съдебен казус вече са били предварително зачислени и отразени в счетоводния баланс за финансовата 2023/24 година. Поради тази причина директорите не очакват нови негативни сътресения или допълнително отражение върху текущия и бъдещите бюджети на „бианконерите“.