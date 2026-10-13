Венцеслав Стефанов с остър коментар: „Луди ли сте? Ратко Достанич е нашият треньор!“

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов реагира с характерния си пиперлив стил на появилите се в медийното пространство информации, свързващи доскорошния национален селекционер Александър Димитров с треньорския пост при „белите“. Бизнесменът категорично отхвърли възможността за подобно назначение и подчерта, че клубът има пълен trust в настоящия си наставник.

В изявление пред Sportal.bg босът на най-стария столичен клуб категорично отхвърли слуховете, определяйки ги като пълна измислица:

„Какво?! Вие луди ли сте? Това е измислица, нищо друго. Някой журналист не се е бил наспал, но е седнал да напише нещо. Нашият треньор се казва Ратко Достанич“, заяви емоционално Стефанов.

С това си изявление президентът на най-стария столичен тим сложи край на спекулациите около евентуална рокада на спортно-техническия щаб в „Овча купел“ и препотвърди позицията на опитния сръбски специалист Ратко Достанич начело на отбора.