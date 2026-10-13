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Венцеслав Стефанов с остър коментар: „Луди ли сте? Ратко Достанич е нашият треньор!“

Венцеслав Стефанов с остър коментар: „Луди ли сте? Ратко Достанич е нашият треньор!“

13 Октомври, 2026 20:52 707 3

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Босът на най-стария столичен клуб категорично отхвърли слуховете за смяна на треньорския пост

Венцеслав Стефанов с остър коментар: „Луди ли сте? Ратко Достанич е нашият треньор!“ - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов реагира с характерния си пиперлив стил на появилите се в медийното пространство информации, свързващи доскорошния национален селекционер Александър Димитров с треньорския пост при „белите“. Бизнесменът категорично отхвърли възможността за подобно назначение и подчерта, че клубът има пълен trust в настоящия си наставник.

В изявление пред Sportal.bg босът на най-стария столичен клуб категорично отхвърли слуховете, определяйки ги като пълна измислица:

„Какво?! Вие луди ли сте? Това е измислица, нищо друго. Някой журналист не се е бил наспал, но е седнал да напише нещо. Нашият треньор се казва Ратко Достанич“, заяви емоционално Стефанов.

С това си изявление президентът на най-стария столичен тим сложи край на спекулациите около евентуална рокада на спортно-техническия щаб в „Овча купел“ и препотвърди позицията на опитния сръбски специалист Ратко Достанич начело на отбора.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 мрежа

    3 0 Отговор
    Онзи,подал оставка " аниматор" става само за бистришките тигри!
    Там всичко е ясно!

    Банкенския енциклопедист е винаги прави и голмайстор!

    21:21 13.10.2026

  • 2 още

    1 1 Отговор
    ли е жив тоя

    Коментиран от #3

    21:47 13.10.2026

  • 3 Точен

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "още":

    Жив е. Създаде най-добрата футболна школа в България. Младите от Славия имат гаранция за висококласни български и чужди отбори. Ако всеки български отбор има школа като Славия, националният ще играе като равен с Нидерландия, Швеция, Белгия, дори с Италия, а не да ни дънят исландци с по 3:0.

    21:59 13.10.2026

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