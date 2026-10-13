Венцеслав Стефанов с остър коментар: „Луди ли сте? Ратко Достанич е нашият треньор!“

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов реагира с характерния си пиперлив стил на появилите се в медийното пространство информации, свързващи доскорошния национален селекционер Александър Димитров с треньорския пост при „белите“. Бизнесменът категорично отхвърли възможността за подобно назначение и подчерта, че клубът има пълен trust в настоящия си наставник.
В изявление пред Sportal.bg босът на най-стария столичен клуб категорично отхвърли слуховете, определяйки ги като пълна измислица:
„Какво?! Вие луди ли сте? Това е измислица, нищо друго. Някой журналист не се е бил наспал, но е седнал да напише нещо. Нашият треньор се казва Ратко Достанич“, заяви емоционално Стефанов.
С това си изявление президентът на най-стария столичен тим сложи край на спекулациите около евентуална рокада на спортно-техническия щаб в „Овча купел“ и препотвърди позицията на опитния сръбски специалист Ратко Достанич начело на отбора.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мрежа
Там всичко е ясно!
Банкенския енциклопедист е винаги прави и голмайстор!
21:21 13.10.2026
2 още
Коментиран от #3
21:47 13.10.2026
3 Точен
До коментар #2 от "още":Жив е. Създаде най-добрата футболна школа в България. Младите от Славия имат гаранция за висококласни български и чужди отбори. Ако всеки български отбор има школа като Славия, националният ще играе като равен с Нидерландия, Швеция, Белгия, дори с Италия, а не да ни дънят исландци с по 3:0.
21:59 13.10.2026