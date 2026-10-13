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Тежък удар по Локомотив (Пловдив): Ефе Али аут за най-малко 7 месеца заради тежка контузия

Тежък удар по Локомотив (Пловдив): Ефе Али аут за най-малко 7 месеца заради тежка контузия

13 Октомври, 2026 21:48 515 1

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От Лаута изразиха пълната си подкрепа към младия си състезател

Тежък удар по Локомотив (Пловдив): Ефе Али аут за най-малко 7 месеца заради тежка контузия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив (Пловдив) понесе сериозен спортно-технически удар в навечерието на решаващите мачове от първенството. Ключовият полузащитник на „смърфовете“ Ефе Али претърпя тежка контузия и ще отсъства от терените почти до самия край на настоящия сезон, съобщиха официално от пловдивския клуб на своя уебсайт.

След преминати подробни медицински прегледи е потвърдена най-лошата прогноза – скъсана предна кръстна връзка на коляното. Травмата изисква задължителна хирургическа интервенция, а последващият процес по възстановяване се оценява на най-малко 7 месеца.

От Лаута изразиха пълната си подкрепа към младия си състезател в този труден за него момент:

„Футболистът на Локомотив Ефе Али ще е аут почти до края на сезона. Полузащитникът на “черно-белите” е със скъсана предна кръстна връзка и това ще го извади от игра в следващите поне 7 месеца.

Днес Ефе Али мина всички необходими медицински прегледи, които потвърдиха лошата новина. Предстои полузащитникът да се подложи на операция.

В този тежък момент за него заявяваме нашата подкрепа! Убедени сме, че ще се върне по-силен на терена! Желаем му бързо и успешно възстановяване! Скоро ще го видим в игра отново с черно-бялата фланелка!“

Травмата на Али поставя треньорския щаб пред сериозно предизвикателство при прекрояването на халфовата линия, като тепърва ще се търси заместник в средната зона.


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