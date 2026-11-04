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Нефтохимик победи Марица (Пд) с 3:0
  Тема: Български спортни успехи

Нефтохимик победи Марица (Пд) с 3:0

4 Ноември, 2026 18:11 489 0

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  • христо георгиев-
  • български футбол

Христо Георгиев вкара два гола, а тимът от Бургас събра 26 точки в Югоизточната Трета лига

Нефтохимик победи Марица (Пд) с 3:0 - 1
Снимка: Факти.БГ
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нефтохимик победи Марица (Пд) с 3:0 в отложен мач от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Отборът от Бургас реши срещата с два гола през второто полувреме и се изкачи до четвъртото място в класирането.

Домакините започнаха по-активно, а първата сериозна възможност се откри пред Стилян Кръстев в 11-ата минута. Ударът му обаче беше слаб и вратарят на Марица го спаси. Четири минути по-късно Нефтохимик поведе. Венцислав Славов намери Христо Георгиев, който изпрати топката във вратата за 1:0.

Георгиев можеше да увеличи преднината на домакините в края на първата част. Между 28-ата и 32-ата минута нападателят стигна до четири голови положения, но два от ударите му преминаха над вратата, а други два бяха спасени.

В 45-ата минута Славов изпълни опасен пряк свободен удар, но стражът на Марица изби топката в корнер. В началото на второто полувреме гостите заиграха по-смело и вратарят на Нефтохимик Величков трябваше да се намеси на два пъти. След това обаче домакините нанесоха втория си удар.

Тодор Петров засече центриране от корнер и направи резултата 2:0. В 62-ата минута Христо Георгиев се възползва от разбъркване в наказателното поле на Марица и отбеляза второто си попадение в мача. След успеха Нефтохимик има 26 точки и заема четвърто място. Марица (Пд) остава 13-а с 11 пункта. На 7 ноември от 14:30 часа Нефтохимик ще гостува на Левски (Карлово). По същото време Марица (Пд) ще приеме Марица (Милево).


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