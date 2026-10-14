Викинг и Байерн завършиха наравно в луд мач

Викинг и Байерн Мюнхен завършиха 3:3 в един от най-зрелищните мачове от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. Срещата в Ставангер предложи шест гола, обрат и червен картон, а норвежкият отбор стигна до равенството с попадение в самия край.

Домакините започнаха агресивно и поведоха още във втората минута. Гиани Стенснес засече центриране от корнер на Златко Трипич и с глава преодоля вратаря на Байерн. Това е четвъртото най-бързо попадение, допуснато от германския клуб в ерата на Шампионската лига след 1993 г.

Викинг поведе с 2:0

Викинг удвои аванса си в 38-ата минута. Петер Кристиансен завърши контраатака след подаване на Ерик Ботхайм и остави Байерн в тежка ситуация още преди почивката. Норвежкият тим се прибра на паузата с преднина от два гола, въпреки че гостите имаха по-голямо владение и повече положения.

След почивката Байерн реагира. Хари Кейн намали изоставането от дузпа в 54-ата минута, отсъдена след нарушение срещу Конрад Лаймер. Само шест минути по-късно английският нападател изравни с глава след центриране на Джошуа Кимих.

Байерн обърна, но не задържа преднината

Луис Диас направи обрата пълен в 71-ата минута. Колумбиецът получи подаване от Лаймер и с десния крак изведе Байерн напред с 3:2.

Германският отбор обаче остана с човек по-малко в 76-ата минута, когато Майкъл Олизе получи втори жълт картон. Численото предимство даде възможност на Викинг да потърси изравняването, а Херман Хауген се разписа в края на редовното време. Така домакините избегнаха второ поражение в основната фаза след загубата с 1:3 от Щутгарт в първия кръг.

Какво следва за двата отбора

Викинг ще приеме Фредрикстад на 17 октомври в мач от норвежкото първенство. В същия ден Байерн Мюнхен ще гостува на РБ Лайпциг в Бундеслигата. Следващият мач на двата тима в Шампионската лига е на 21 октомври, когато Байерн ще играе с Арсенал, а Викинг ще гостува на Астън Вила.